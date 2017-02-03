F.Bahçe'de 2 kadro dışı!
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosundan Salih Uçan ve Miroslav Stoch çıkarıldı; Fernandao ve Aatıf Chahechouhe kadroya eklendi.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği kadrosu belli oldu.
Sarı-lacivertlilerin sezonun ilk bölümünde UEFA'ya gönderdiği listeden çıkarılan Salih Uçan ve Stoch'un yerine Jose Fernandao ile Aatıf Chahechouhe kadroya alındı.
Ayrıca, Büyükşehir Gaziantepspor'a kiralanan Ramazan Civelek'in yerine genç oyuncu Yiğithan Güveli kadroya dahil edildi.
UEFA'nın internet sitesinde yer verilen sarı-lacivertlilerin 22 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulundu:
Volkan Demirel, Ertuğrul Taşkıran, Fabiano Ribeiro, Hasan Ali Kaldırım, Simon Kjaer, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Gregory van der Wiel, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper Potuk, Ozan Tufan, Volkan Şen, Aatıf Chahechouhe, Jeremain Lens, Robin van Persie, Moussa Sow, Emmanuel Emenike, Jose Fernandao.
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:40
- Beşiktaş'ın UEFA kadrosu belli oldu
Toplam 2
Yorum
fredy Caner Erkin sakat 2 ay daha maca cikamaz daha takima isinmasi falan zaman alir ama Demba ba da ayni durumda bir tek Ersan kaliyo alternatif.
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Toplam 17
Yorum
baba61 hakedene hak ettiğini vereceksin.....
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Toplam 8
Yorum
ali bu iş zor olmaz.
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