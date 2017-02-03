 Beşiktaş'ın UEFA kadrosu belli oldu – Fotomaç – 03 Şubat 2017
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    03 Şubat 2017, Cuma
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    'ın UEFA kadrosu belli oldu

    Beşiktaş'ın UEFA kadrosu belli oldu

    UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda İsrail'in Hapoel Be'er Şeva takımı ile karşılaşacak olan , UEFA'ya 22 kişilik kadrosunu gönderdi.

    , Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı. Demba Ba, Ersan, Aras, Veli ve Rhodolfo kadroya dahil edilmedi.

    1. 03 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:52
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