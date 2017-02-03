Beşiktaş'ın UEFA kadrosu belli oldu
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:52
- Hayalleri gerçek oldu
Toplam 15
Yorum
ufb1453 sevindirmek te önemli ancak umarım hastane masraflarını da Volkan ve oyuncular karşılıyorlardır, MaşaAllah gözleri gülüyor yavrunun
- Kanatlar uçuşa hazır
Toplam 4
Yorum
ufuk uran selçuğu gördükçe ah emre çolak diyorum linnes te başka takıma gidicek yok paraya orda döktürücek ah diycez, yazık adama ya!
- Kanatlar uçuşa hazır
Toplam 4
Yorum
herşey süper olurdu hızlı bi forvet ve 8 numara olsa şu takımda ligi altüst eder eğer lyondan ferri evertondan niasse kiralansaydı çok felaket bi takım olurduk!
Beşiktaş'ın UEFA kadrosu belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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