Benfica'ya şok soruşturma
Portekiz Savcılığı'nın yürüttüğü gizli bir yolsuzluk soruşturması kapsamında polis, Benfica Kulübünde arama yaptı
Portekiz Savcılığı, yürütülen gizli ve büyük çaplı bir yolsuzluk soruşturması kapsamında Benfica Kulübünde bazı aramalar yapıldığını açıkladı.
Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, polisin, Benfica Kulübünün olduğu Luz Stadı'na bugün bir operasyon düzenleyerek, gizli yürütülen söz konusu soruşturmayla ilgili aramalar yaptığı belirtildi. Büyük çaplı olduğu kaydedilen soruşturmada, kulüple bağlantısı olan bir kişinin bu yolsuzluk iddialarına direkt veya dolaylı yoldan karışıp karışmadığına ilişkin belgeler arandığı ifade edildi.
Portekiz Premier Lig ekiplerinden Benfica Kulübü de konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, adli ve polis makamlarıyla her zaman iş birliği içinde olduklarını, gerekli tüm olanakların sağlandığını ve söz konusu aramaların tam bir normallik içinde gerçekleştiğini bildirdi.
Bir diğer köklü Portekiz kulübü Porto, geçen yaz döneminde bazı yolsuzluk olaylarına karıştığı iddiasıyla Benfica Kulübü hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Suçlamalarda, Benfica'nın hakemlere tesir etmeye çalıştığı ve bunun kulübe ait bazı elektronik postalarda açıkça görüldüğü ileri sürülmüştü.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:40
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Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 58
Yorum
Dr.Alban YAhu bu adam A milli takımdan gitmedi mi?
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İyi ki o masadan kalkmışım...
Toplam 4
Yorum
Feneryener Arkadaslar bu adam olmayinca defans sallaniyor. Akhisar macini gordunuz. On numara kademe yapiyor. Adamsin souza boyle devam et. Insallah...
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Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 58
Yorum
BULGARISTANLI ASLAN... VERILMIS SADAKAMIZ VARMIS. YA GS.IN BASINA ANTRONOR OLARAK GELSEYDI O ZAMAN NE YAPARDIK?
Benfica'ya şok soruşturma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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