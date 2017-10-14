G.Saray'ın eski yıldızı futbolu bıraktı
Bir dönem Galatasaray’da forma giyen Arnavut oyuncu Lorik Cana futbolu sağlık sorunlarından dolayı bıraktığını açıkladı.
Galatasaray'ın eski Arnavut futbolcusu Lorik Cana, yaptığı açıklama ile futbolu bıraktığını duyurdu.
Tecrübeli futbolcu sağlık sorunlarından dolayı yeşil sahaları bıraktığını dile getirerek, şu ifadelere yer verdi:
"Her sporcu bunun bir gün geleceğini bilir. Ancak hiçbir zaman buna hazır olmazsınız. En son maçımı Avrupa Şampiyonasında Arnavutluk ile oynamıştım. Avrupa Şampiyonası öncesinde ağrı ve vücudumdaki kızarıklıklar nedeniyle doktora gittim. Şampiyona sonrasında da gitmeye devam ettim ve kalp kasıyla ilgili bir problem olduğu ortaya çıktı. Her 3 ayda bir gitmeye devam ettim ancak boşuna. Son olarak futbol sahalarına geri dönme durumumun olmadığı ortaya çıktı. Maalesef futbol artık benim için tehlikeli bir oyun haline geldi."
Bu kararı ailesi ile birlikte aldığını ifade eden deneyimli oyuncu, daha önce Paris Saint Germain, Olympique Marsilya, Sunderland, Lazio, Galatasaray ve Nantes formalarını giymişti.
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:47
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‘Elleri titremesin!’
Toplam 3
Yorum
konya son maçlara bakınca hiçte öyle görünmüyor ayağınızı denk alın ligde 6-7 tane vasat takımla oynadınız kendinizi aslan zannetmeyin görüşücez
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Sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Aslan G.RODRIQUEZ'I UNUTMUSSUNUZ !
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Serdar müjdesi
Toplam 4
Yorum
ged 61 ne transfermiş arkadaş yaaa..brezilya dizisi gibi bitmek bilmiyor..bundan biz bittik haberler bitmiyor..vallahi kusacaz artık...
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