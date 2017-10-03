 Alper Ulusoy’a UEFA’dan görev – Fotomaç – 03 Ekim 2017
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    03 Ekim 2017, Salı
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    Alper Ulusoy’a UEFA’dan görev

    Alper Ulusoy’a UEFA’dan görev
    FIFA kokartlı Türk hakem Alper Ulusoy, 4-10 Ekim tarihlerinde Hollanda'da yapılacak 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde düdük çalacak. Ulusoy, 7 Ekim'de Hollanda- Macaristan, 10 Ekim'de de Malta- Macaristan maçlarını yönetecek.
    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:26
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