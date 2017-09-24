 İSKOÇ DERBİSİ CELTIC'İN: 2-0 – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    İSKOÇ DERBİSİ CELTIC'İN: 2-0

    İSKOÇ DERBİSİ CELTIC'İN: 2-0
    İSKOÇYA Premier Ligi'nde Rangers ile arasındaki derbide gülen 2-0'lık skorla Celtic oldu. Celtic'e deplasmanda galibiyeti getiren golleri 50'de Tomas Rogic ve 65'te Leigh Griffiths attı. Lider Celtic puanını 19'a yükseltirken, Rangers 11 puanda kaldı.
    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:04
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