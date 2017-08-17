Avrupa'da yeni sezon perdeleri açılıyor

Bayern Münih, transfer sezonunu oldukça yoğun geçirdi. James Rodriguez ve Tolisso'yu kadrosuna katarak sezon başlamadan adından oldukça söz ettirdi. Son Şampiyon unvanıyla lige başlayacak Bayern kendi sahasında ağırlayacağı Bayer Leverkusen maçıyla sezona başlayacak.

SERİE A'DA GÖZLER CENGİZ'DE

İtalya Serie A'da ise ligin açılış karşılaşmasını Juventus oynayacak. Son şampiyon, geçtiğimiz hafta İtalya Süper Kupası'nda Lazio'ya yenilerek taraftarlarını memnun edememişti.. Siyah-Beyazlı ekip sezonu kendi sahasında oynayacağı Cagliari maçı ile yapacak.

LA LİGA'DA DURUM

İspanya'da ise sezon açılışını 2 yıl önce lige yükselen iki takım yapacak. Sezonun ilk maçında Leganes'in konuğu Deportivo Alaves olacak.

LEJYONERLERİMİZ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Transfer döneminde Avrupa'nın büyük kulüplerine, liglerine transfer olan milli futbolcularımız da görücüye çıkacaklar. Bu sezon başında İtalya'ya giden Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu, Twente formasıyla gösterdiği başarılı performanstan sonra Villarreal'e transfer olan Enes Ünal, geçen sezon Galatasaray'dan ayrılarak Deportivo La Coruna'nın yolunu tutan ve burada gösterdiği performansla Milli takıma kadar yükselen Emre Çolak, geçtiğimiz sezonu Freiburg'da geçiren ve taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Çağlar Söyüncü, Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Borussia Dortmund'a transfer olan Ömer Toprak, Bundesliga ekiplerinde forma giyen, Yunus Mallı, Emre Mor, gibi genç yıldızlarda yurt dışında ülkemizi temsil edecekler. İspanya yaptığı işlerle kendini ispatlayan Arda Turan da yeni sezonda takımında forma yarışına girecek.

Temsilcilerimizin ilk hafta maçları şu şekilde:

İSPANYA

20 Ağustos Pazar

23:15 Deportivo LA Coruna - Real Madrid (Emre Çolak)

21:15 Barcelona- Real Betis (Arda Turan)

21 Ağustos Pazartesi

21:15 Levante - Villarreal (Enes Ünal)

İTALYA

20 Ağustos Pazar

19:00 Atalanta - Roma (Cengiz Ünder)

21:45 Crotone - Milan (Hakan Çalhanoğlu)

ALMANYA

19 Ağustos Cumartesi

16:30 Wolfsburg - Borussia Dortmund (Yunus Mallı, Emre Mor, Ömer Toprak, Nuri Şahin)