 Inter, Bayern'i devirdi: 2-0 – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
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    27 Temmuz 2017, Perşembe
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    Inter, Bayern'i devirdi: 2-0

    Inter, Bayern'i devirdi: 2-0

    Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Inter, Bayern Münih'i 2-0 mağlup etti.

    Bu yıl 5. kez düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın Singapur ayağında, Almanya'nın son şampiyonu Bayern Münih ile İtalya'nın Inter takımları karşılaştı.

    İtalyan forvet Eder'in 8 ve 30. dakikalarda attığı gollerle iki farklı üstünlüğü yakalayan Inter, kalan bölümde skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bayern Münih'in Real Madrid'den kiraladığı James Rodriguez ilk 45 dakikada forma giydi.

    2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, ABD, Çin ve Singapur olmak üzere 3 farklı turnuva şeklinde düzenleniyor.

    Turnuvaya, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid, Almanya'dan Bayern Münih, Borussia Dortmund, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon kulüpleri katılıyor.

    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:10
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