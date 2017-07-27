Inter, Bayern'i devirdi: 2-0
Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Inter, Bayern Münih'i 2-0 mağlup etti.
Bu yıl 5. kez düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın Singapur ayağında, Almanya'nın son şampiyonu Bayern Münih ile İtalya'nın Inter takımları karşılaştı.
İtalyan forvet Eder'in 8 ve 30. dakikalarda attığı gollerle iki farklı üstünlüğü yakalayan Inter, kalan bölümde skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bayern Münih'in Real Madrid'den kiraladığı James Rodriguez ilk 45 dakikada forma giydi.
2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, ABD, Çin ve Singapur olmak üzere 3 farklı turnuva şeklinde düzenleniyor.
Turnuvaya, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid, Almanya'dan Bayern Münih, Borussia Dortmund, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon kulüpleri katılıyor.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:10
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Lucescu ile masaya oturuldu
Toplam 64
Yorum
Matt Arkadaş biraz uyanın ya, kime biat ettiğinize bir bakın, milli takımı bitirdi cimbomboş u son 2 döneminde yaptığı saçma sapan transferlerle
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Negredo transferinde yeni gelişmeler
Toplam 6
Yorum
FİKOO KORKUN LAN RENKLİLER
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Lucescu ile masaya oturuldu
Toplam 64
Yorum
Matt Kendi takımına yaptığı transferlerden damadının aracılığı ile dünya kadar yasa dışı para yemiş 6alatasaraydan. Ve siz hala bu adama tapıyor
Inter, Bayern'i devirdi: 2-0 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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