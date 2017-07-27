Inter, Bayern'i devirdi: 2-0

Bu yıl 5. kez düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın Singapur ayağında, Almanya'nın son şampiyonu Bayern Münih ile İtalya'nın Inter takımları karşılaştı.

İtalyan forvet Eder'in 8 ve 30. dakikalarda attığı gollerle iki farklı üstünlüğü yakalayan Inter, kalan bölümde skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bayern Münih'in Real Madrid'den kiraladığı James Rodriguez ilk 45 dakikada forma giydi.

2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, ABD, Çin ve Singapur olmak üzere 3 farklı turnuva şeklinde düzenleniyor.

Turnuvaya, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid, Almanya'dan Bayern Münih, Borussia Dortmund, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon kulüpleri katılıyor.