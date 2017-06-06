Flaş gelişme!.. Arda Turan kadrodan çıkarıldı!
Gazeteciye saldıran Arda Turan, A Milli Takım'ın Kosova maçı kadrosundan çıkarıldı.
A Milli Takım'da gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran Arda Turan, kadrodan çıkarıldı.
Barcelona'lı yıldız Arda Turan takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldırmasının ardından kadrodan çıkarıldı. Arda Turan'ın Makedonya maçının ardından Slovenya uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldırması gündeme bomba gibi düşmüştü. Yaşananların ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Dürüst, Fatih Terim'in de katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Arda Turan'ın kamptan ayrılmasına karar verildiği öğrenildi.
Konuyla ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
- 06 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 16:04
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PFDK'dan iki ekibe de ceza
Toplam 1
Yorum
SEYİRCİ Zaten seyircileri yok. Ver 1 milyon dolar ceza bakalım bir daha yapabilirlermi.
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Savaşçı Fener geliyor
Toplam 52
Yorum
SLoRd Benim gördügüm Konya hçte öyle oynamıyor senin elendigin Kupayı alanda Konya oldu naber...
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Savaşçı Fener geliyor
Toplam 52
Yorum
SLoRd Ne alaka Başakşehirde Emre nasıl koşuyor FB hangi futbolcu onun kadar koşuyor iyi oynuyor boşversene Bu Aykutun suçu degil yönetimin suçu..
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