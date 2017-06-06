A Milli Takım'da gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran Arda Turan, kadrodan çıkarıldı.



Barcelona'lı yıldız Arda Turan takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldırmasının ardından kadrodan çıkarıldı. Arda Turan'ın Makedonya maçının ardından Slovenya uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldırması gündeme bomba gibi düşmüştü. Yaşananların ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Dürüst, Fatih Terim'in de katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Arda Turan'ın kamptan ayrılmasına karar verildiği öğrenildi.



