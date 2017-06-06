Arda Turan kadrodan çıkarıldı!
Gazeteciye saldıran Arda Turan, A Milli Takım'ın Kosova maçı kadrosundan çıkarıldı.
A Milli Takım'da gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran Arda Turan, kadrodan çıkarıldı.
Barcelona'lı yıldız Arda Turan takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldırmasının ardından kadrodan çıkarıldı. Arda Turan'ın Makedonya maçının ardından Slovenya uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldırması gündeme bomba gibi düşmüştü. Yaşananların ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Dürüst, Fatih Terim'in de katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Arda Turan'ın kamptan ayrılmasına karar verildiği öğrenildi.
- 06 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 17:38
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Arda Turan'dan flaş karar: Bıraktı!
Toplam 13
Yorum
samet takımında yedek olan adamı milli takıma almıycaksın star bile olsa bir taraflarını yırtıp forma almak için uğraşan adamlara haksızlık oluyor
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Arda Turan kadrodan çıkarıldı!
Toplam 42
Yorum
adamsın Ardanın yanında olmak gerek,Adam gibi adam çünkü,Futbolda ki artniyetli yazarları ayıklamak şart doğrusu bu
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Arda Turan kadrodan çıkarıldı!
Toplam 42
Yorum
zoppa neden ozaman mahkemeler var kardeş herkes hata yapanı boğazlasın olurmu? gider dava açarsın avukatın var paran var yaptığı yanlış ardanın!
Arda Turan kadrodan çıkarıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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