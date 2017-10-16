Binicilikte Anadolu Ligi final mücadelesi İzmir'de yapılacak
Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen Arte Cerrahi Hastanesi Anadolu Ligi Finali hafta sonu İzmir'de düzenlenecek.
İzmir Atlı Spor Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilecek finaller 21-22 Ekim'de yapılacak. 21 Ekim Cumartesi günü teşvik yarışmalarıyla başlayacak organizasyonda ilk gün B ve D kategori finalleri yapılırken, ikinci gün ise A ve C kategorisinde dereceye girenler belli olacak. İzmir Atlı Spor Kulübü Genel Sekreteri Yeliz Çulha Tuçtüre, yaptığı açıklamada, 9 spor kulübünün katılım gösterdiği yarışmalara ilginin fazla olduğunu kaydetti. Anadolu Ligi finallerinin ardından 26-29 Ekim'de Cumhuriyet Kupası'nı düzenleyeceklerini hatırlatan Tuçtüre, herkesi organizasyonlara davet etti.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:53
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Ersun Yanal ile yollar ayrıldı!
Toplam 44
Yorum
Ercüment ULAŞ TS un başına Biliç gerekli olmazsa olmaz,Biliç Dışında TS kulübü hoca düşünmesin Başarılı olmak istiyorsa. Biliç şart lmazsa olmaz,
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Nasıl bir derbi izleyeceğiz?
Toplam 4
Yorum
ramazan bi Beşiktaşlı olarak Fenerbahçenin kazanma şansı çok az.bence Galatasaray rahat kazanır.3-0 gibi
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Ersun Yanal ile yollar ayrıldı!
Toplam 44
Yorum
murat yılmaz vural
Binicilikte Anadolu Ligi final mücadelesi İzmir'de yapılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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