 Binicilikte Anadolu Ligi final mücadelesi İzmir'de yapılacak – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    Binicilikte Anadolu Ligi final mücadelesi İzmir'de yapılacak

    Binicilikte Anadolu Ligi final mücadelesi İzmir'de yapılacak

    Türkiye Federasyonu tarafından düzenlenen Arte Cerrahi Hastanesi Anadolu Ligi Finali hafta sonu İzmir'de düzenlenecek.

    İzmir Atlı Spor Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilecek finaller 21-22 Ekim'de yapılacak. 21 Ekim Cumartesi günü teşvik yarışmalarıyla başlayacak organizasyonda ilk gün B ve D kategori finalleri yapılırken, ikinci gün ise A ve C kategorisinde dereceye girenler belli olacak. İzmir Atlı Spor Kulübü Genel Sekreteri Yeliz Çulha Tuçtüre, yaptığı açıklamada, 9 spor kulübünün katılım gösterdiği yarışmalara ilginin fazla olduğunu kaydetti. Anadolu Ligi finallerinin ardından 26-29 Ekim'de Cumhuriyet Kupası'nı düzenleyeceklerini hatırlatan Tuçtüre, herkesi organizasyonlara davet etti.

    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:53
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