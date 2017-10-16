Binicilikte Anadolu Ligi final mücadelesi İzmir'de yapılacak

İzmir Atlı Spor Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilecek finaller 21-22 Ekim'de yapılacak. 21 Ekim Cumartesi günü teşvik yarışmalarıyla başlayacak organizasyonda ilk gün B ve D kategori finalleri yapılırken, ikinci gün ise A ve C kategorisinde dereceye girenler belli olacak. İzmir Atlı Spor Kulübü Genel Sekreteri Yeliz Çulha Tuçtüre, yaptığı açıklamada, 9 spor kulübünün katılım gösterdiği yarışmalara ilginin fazla olduğunu kaydetti. Anadolu Ligi finallerinin ardından 26-29 Ekim'de Cumhuriyet Kupası'nı düzenleyeceklerini hatırlatan Tuçtüre, herkesi organizasyonlara davet etti.