 Başbakanlık Koşusu 'Pershing'in – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Temmuz 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Başbakanlık Koşusu 'Pershing'in

    Başbakanlık Koşusu 'Pershing'in

    At yarışlarında 66. Başbakanlık Kupası Koşusu'nu "Pershing" isimli safkan kazandı.

    At yarışlarında 66. Başbakanlık Kupası Koşusu'nu, jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı "Pershing" isimli safkan kazandı.

    İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda, çim pistte ve 2 bin metre mesafede gerçekleştirilen koşuda, 3 ve üzeri yaşta 8 İngiliz safkan yarıştı.

    Koşuda birinciliği Kamil Kahyaoğlu'nun sahip olduğu "Pershing" adlı safkan, 2.02.78'lik derecesiyle aldı. Jokeyliğini Gökhan Kocakaya'nın yaptığı "Blaze To Win" 2.02.90 ile ikinciliği, Ahmet Çelik'in bindiği "Abbas Yolcu" da 2.03.01'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

    Yarışın galibi "Pershing", sahibi Kamil Kahyaoğlu'na 550 bin lira kazandırdı.

    At sahibi Kahyaoğlu'na kupayı İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Önal verdi.

    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:12
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başbakanlık Koşusu 'Pershing'in haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    test