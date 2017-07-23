Başbakanlık Koşusu 'Pershing'in
At yarışlarında 66. Başbakanlık Kupası Koşusu'nu "Pershing" isimli safkan kazandı.
At yarışlarında 66. Başbakanlık Kupası Koşusu'nu, jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı "Pershing" isimli safkan kazandı.
İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda, çim pistte ve 2 bin metre mesafede gerçekleştirilen koşuda, 3 ve üzeri yaşta 8 İngiliz safkan yarıştı.
Koşuda birinciliği Kamil Kahyaoğlu'nun sahip olduğu "Pershing" adlı safkan, 2.02.78'lik derecesiyle aldı. Jokeyliğini Gökhan Kocakaya'nın yaptığı "Blaze To Win" 2.02.90 ile ikinciliği, Ahmet Çelik'in bindiği "Abbas Yolcu" da 2.03.01'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.
Yarışın galibi "Pershing", sahibi Kamil Kahyaoğlu'na 550 bin lira kazandırdı.
At sahibi Kahyaoğlu'na kupayı İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Önal verdi.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:12
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Real’den bile pahalı
Toplam 7
Yorum
ZX Real'in stadı 85 bin kişilik, yakın zamanda 125 bin olacak. Mevcut haliyle bizim stadın 2 katı kapasitesi var.
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Burak Yılmaz Trabzon'a doğru
Toplam 2
Yorum
havva ozbay haydi sevgili burak yilmaz,trabzonsporda YARIM KALMIS bir hikayen var,gel ve de onu tamamla.trabzonspor ve turk futboluna yeniden DAMGA vur
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Fenerbahçe'den Eto'o açıklaması
Toplam 5
Yorum
kaan etoo'yu fanatik yorumcu alacak herhalde ,nabız yokluyor...
Başbakanlık Koşusu 'Pershing'in haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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