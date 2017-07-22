Başbakanlık Koşusu yarın İstanbul'da gerçekleşecek
At yarışlarında bu yıl 66'ncısı düzenlenen Başbakanlık Kupası Koşusu, yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Veliefendi Hipodromu'nda 8 safkanın katılımıyla saat 16.30'da başlayacak yarış, çim pistte, 2 bin metre mesafede koşulacak. Koşunun birincisine 550 bin lira ikramiye verilecek.
Üç ve daha yukarı yaşlı safkan İngiliz atlarının katıldığı Başbakanlık Kupası Koşusu, 1952 yılından bu yana düzenleniyor.
İlk Başbakanlık Kupası Koşusu'nu William Giraud'un "Nur" isimli safkanı, jokey Reşat Mergin ile kazandı.
Koşuyu en fazla kazananlar ise, dörder kezle Atman (1963, 1964, 1996, 1997), Eliyeşil (1971, 1972, 1973, 1991) ve Simsaroğlu (1953, 1956, 1958, 1959) ekürileri oldu.
Merhum Ekrem Kurt, 12 birincilikle, bu koşuyu en fazla kazanan jokey unvanına sahip.
2008 yılında, büyük çekişmeye sahne olan Başbakanlık Kupası Koşusu'nu "Kurtiniadis" ve "Salvatore" atbaşı bitirmişti. 1952'den bu yana düzenlenen önemli koşunun pist rekoru, 2.00.44 ile bu iki safkana ait bulunuyor.
- 22 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:20
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Strinic tamam!
Toplam 2
Yorum
ibo berbat bir transfer politikasi
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Galatasaray, Avrupa'da "dibe vurdu"
Toplam 31
Yorum
beyendik.li NORVEÇ İSVEÇ nasıl bi ülkeler buzul mu var akılarını donduruyor gsli futbolcuların yazık yazı çok yazık 33 lüklerle bu kadar olur haydeee
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Negredo’ya sıkı markaj
Toplam 3
Yorum
HCK / BJK (NEGREDO VE GİGNAC) ABOUBAKAR,GOMEZ VE DEMBA BA'DAN ÇOK ÇOK ÜSTÜN İNŞAALLAH BİRİSİ OLUR..
Başbakanlık Koşusu yarın İstanbul'da gerçekleşecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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