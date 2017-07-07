Rahvan at yarışları nefes kesecek
Nilüfer Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen rahvan at yarışları bu sene de nefes kesecek.
Nilüfer'de bu hafta sonu rahvan at yarışı heyecanı yaşanacak. Geleneksel ata sporlarını yaşatmak maksadıyla birçok projenin altına imza atan Nilüfer Belediyesi, bu yıl 26'ncısı gerçekleştirilecek olan "Kayapa Rahvan At Yarışları"na hazırlanıyor. 9 Temmuz Pazar günü Kayapa Futbol Sahası'nda yapılacak olan yarışlarda, Aydın, Trabzon, Ankara, Erzurum, Şanlıurfa gibi Türkiye'nin dört bir yanından 200 rahvan at, 9'u resmi 2'si gösteri kategorisi olmak üzere toplam 11 ayrı kategoride mücadele edecek. Geçen yıl Türkiye'de ilk kez Kayapa Rahvan At Yarışları'nda düzenlenen ve örnek olan kadınlar özel kategorisi bu yıl da yapılacak. Toplam 20 kadın jokey, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele edecek. Federasyon kurallarının geçerli olacağı rahvan at yarışlarında, dereceye girenler ödüllendirilecek.
GELECEK YIL AKÇALAR MAHALLEMİZ'DE
Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Kurum olarak düzenlediğimiz Çalı Yağlı Güreşleri, Rahvan At Yarışları'nın yanı sıra geleneksel Türk okçuluğu alanında da çalışmalar yürütüyoruz. Daha önce Kayapa ve Akçalar mahallelerimizde bir yılda iki ayrı yarış düzenliyorduk. Bu yıldan itibaren yarışları tek organizasyonda birleştirdik. Bu yıl Kayapa'da yarışları, gelecek yıl da Akçalar Mahallemizde yapmayı planlıyoruz" dedi.
KADINLARA ÖZEL KATEGORİ
Nilüfer Belediyesi ve Yeşil Bursa Rahvan At ve Binicilik Kulübü iş birliğiyle geçen yıl Kayapa'da gerçekleştirilen rahvan at yarışlarında, Türkiye'de ilk kez kadınlara özel kategori oluşturduklarını kaydeden Başkan Bozbey, Bursalıları bu yarışları izlemeye davet etti.Yarışlara seyirci olarak katılmak isteyenler için Nilüfer Belediyesi tarafından ücretsiz ulaşım imkânı sağlanacak. 9 Temmuz Pazar günü saat 10.00'dan itibaren Bursaray Küçük Sanayi İstasyonu ve FSM'de bulunan Nilüfer Kent Konseyi önünden otobüs kaldırılacak.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:13
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Üç yıldızlı Beşiktaş
Toplam 20
Yorum
CC DEMEZSEN DEME SENİN DEMENLE OLACAK YADA OLMİCAK KENDİNİ NİMETTEN GÖRME ÇEKEMEYİM DEĞİŞİK KONULARA GİRME KARA CAHİL
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Gönderilecek isimler netleşti
Toplam 5
Yorum
Ts.61 İbanez yusuf ndoye aytaç aykut sefa onazi bunları gönder ersun yanal ey ersun rodelgadan ne istiyosun öyle bir golcüyü 5_6milyon €
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İşte Van Persie'nin yıllık ücreti
Toplam 26
Yorum
peki doğru demişsin, baksana gelmedi aradan iki sene geçti ortada yok. :)
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