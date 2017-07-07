Binicilik: Atatürk Kupası
Türkiye Binicilik Federasyonu ile İstanbul Atlı Spor Kulübü ortaklığında organize edilen Atatürk Kupası engel atlama yarışı İstanbul'da başladı.
Maslak'taki İstanbul Atlı Spor Kulübünde üç gün sürecek ve ilk gününde teşvik ödüllerinin verileceği organizasyonda Atatürk Kupası finali 9 Temmuz Pazar günü saat 18.00'de yapılacak.
Bursa ilinden Nindoxello isimli atıyla geçtiğimiz yılın kazananı Hasan Şentürk, pazar akşamı yeni şampiyona kupayı devredecek.
1966 yılından itibaren her sene organize edilen kupanın kurallarına göre, 5 senede 3 defa kupayı kazanan binici bu büyük kupanın daimi sahibi oluyor.
Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Atıf Bülent Bora, organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye Binicilik Federasyonu ve İstanbul Atlı Spor Kulübü Atatürk Kupası'nın 52'ncisinin şölen havası içinde gerçekleşecek. Maslak'taki İstanbul Atlı Spor Tesisleri'nde 9 Temmuz Pazar günü saat 18.00'de yapılacak muhteşem binicilik gösterisine tüm halkımız davetlidir." ifadelerini kullandı.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:44
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Semih Kaya Sparta Prag’a
Toplam 13
Yorum
Fatih Bir yıllık kiralanması Semih' e olumlu yönde katkı yapacaktır. Çek futbol disiplini Semih için biçilmiş kaftandır. Ujfalusi gibi dönebilir..
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Gönderilecek isimler netleşti
Toplam 7
Yorum
seyirci Bir dönem peşinden sürekli koşulan muhammet demir vardı.alındı,sonra gönderilecek yer arandı.Serdar taşçı da aynı duruma düşer.
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Futbolun Obra'sı
Toplam 36
Yorum
Miyane Ben de Aykutçuyum da Obra'nın futbolda muadili, Aykut'u geçiniz zaten kimse olamaz, her gittiği yerde aynı başarıyı yakalayan hoca...
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