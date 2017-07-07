 Binicilik: Atatürk Kupası – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    Binicilik: Atatürk Kupası

    Binicilik: Atatürk Kupası

    Türkiye Binicilik Federasyonu ile İstanbul Atlı Spor Kulübü ortaklığında organize edilen Atatürk Kupası engel atlama yarışı İstanbul'da başladı.

    Maslak'taki İstanbul Atlı Spor Kulübünde üç gün sürecek ve ilk gününde teşvik ödüllerinin verileceği organizasyonda Atatürk Kupası finali 9 Temmuz Pazar günü saat 18.00'de yapılacak.

    Bursa ilinden Nindoxello isimli atıyla geçtiğimiz yılın kazananı Hasan Şentürk, pazar akşamı yeni şampiyona kupayı devredecek.

    1966 yılından itibaren her sene organize edilen kupanın kurallarına göre, 5 senede 3 defa kupayı kazanan binici bu büyük kupanın daimi sahibi oluyor.

    Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Atıf Bülent Bora, organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye Binicilik Federasyonu ve İstanbul Atlı Spor Kulübü Atatürk Kupası'nın 52'ncisinin şölen havası içinde gerçekleşecek. Maslak'taki İstanbul Atlı Spor Tesisleri'nde 9 Temmuz Pazar günü saat 18.00'de yapılacak muhteşem binicilik gösterisine tüm halkımız davetlidir." ifadelerini kullandı.

    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:44
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