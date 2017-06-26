Şampiyon Piano Sonata
18 İngiliz safkanın mücadele ettiği yarışta Piano Sonata jokeyi Ahmet Çelik ile güçlü rakiplerini sıkı bir mücadeleden sonra geçmeyi başardı. Safkan son düzlükte yaptığı etkili sprinti ile kazandı.
At yarışçılığının 'Derbi'si Gazi Koşusu'nu Jokey Ahmet Çelik'in bindiği ve Oğuz Yalçın'ın sahibi olduğu Piano Sonata isimli safkan, 2 bin 400 metreyi 2.27.74'lük bir derece yaparak önde bitirdi. Yarışta Halis Karataş ile Pershing ikinci, Finesse ile start alan Özcan Yıldırım üçüncü ve Akın Sözen ile start alan Runner Bull da koşuyu dördüncü olarak bitirdi. bu yıl yarış ikramiyesi, yetiştiricilik primi ve kaydiye ücretleriyle birlikte toplam 2 milyon 608 bin TL oldu.
3 MİLYON 658 BİN LİRA ÖDÜL
Yarış sonunda şampiyon Pianano Sonata 2.608 TL., ikinci olan Perhing 600.000 TL., koşuda üçüncü olan Finesse 300.000 TL., yarışı dördüncülükle tamamlayan Runner Bull da 150.000 TL. ödülün sahibi oldular.
KUPAYI NADİR ALPASLAN VERDİ
91. Gazi Koşusu'nda kazanan saf kanın sahibi Yalçın'a kupasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyin Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alpaslan verdi. Ahmet Çelik üç yıl üst üste kazanarak Ekrem Kurt'un rekorunu egale etti.
NENE HATUN KOŞUSU MİSS HELİN'İN OLDU
Günün bir başka önemli koşusu olan Nene Hatun Koşusu'nda son düzlükte yaptığı başarılı sprinti ile koşuyu lehine çevirmeyi başaran Miss Helin'in oldu. Güçlü rakibi Black Chinese ise koşuyu ikincilikle tamamlamak zorunda kaldı. Koşunun üçüncülüğünü ise Flashing Girl alırken Petit Kurt da dördüncü oldu.
ZÜBEYDE HANIM TATVAN İNCİSİ'NİN
Zübeyde Hanım Koşusu'nda bu koşuya eküri olarak katılan Tatvan İncisi jokeyi Selim Kaya ile birinciliğe ulaşmayı başardı. Koşuda ikinciliği Chachkova alırken Willpover üçüncü oldu. Lucky Moment de koşuyu dördüncülükle tamamladı. Koşudan önce safkanın sahibi Nurbiye Gülerce koşuyu kazanmak istediklerini belirtti.
BAYAN BİNİCİLERDE AUTUMİN PEARL
Kadın Binici Dostluk Kupası Koşusu'nda Autumin Pearl güçlü rakiplerini geride bırakarak Semra Şahin ile kazanmayı başardı. 1600 metre çim pistte koşulan koşuda yurt dışından gelen jokeyi M.Lubcke ile Özbayhan ikinci olurken koşunun üçüncülüğünü Strike The Sword aldı. Spumador da dördüncüğü elde etti.
KÜHEYLAN'DA SON SÖZ BAY EMİR'İN
Küheylan koşusunda rakiplerini adeta sürklase ederek jokeyi Müslüm Çelik ile kazanan Bay Emir oldu. 1200 metre kum pistte yapılan koşuda ikinciliği Kızkale elde ederken koşunun üçüncülüğünü ise Golden King kazandı. Koşunun dördüncülüğünü ise Furkan Yüksel ile start alan Şahinşevket aldı.
İSTİKLAL SAVAŞI NEFES KESTİ
İstiklal Koşusu'na katılan Ertemiz ve Saadın Gücü fotoya kadar kıyasıya bir birincilik mücadelesi içinde oldular. Koşuyu boyun farkı ile bu koşuya eküri olarak katılan Ertemiz kazandı. Saadın Gücü ikinci olurken, Halis Karataş ile start alan Denizim koşuyu üçüncü olarak tamamladı. Madrabaz da dördüncü oldu.
VELİEFENDİ'DE AİLE KEYFİ
Yarış öncesi binlerce kişi İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda bulunan mesire yerlerine giderek gönüllerince bir gün geçirmenin keyfini çıkardı. Yarış saati büyük bir heyecanla beklenirken, tahminler yapıldı. Çocuklar da aralarında toplanarak hep birlikte oyunlar oynamayı ihmal etmediler.
TRİBÜNLER HINCA HINÇ DOLDU
Havanın güzel olmasını fırsat bilen İstanbullu yarışseverler 91. Gazi Koşusu'nu yerinde izlemek için Veliefendi Hipodromu'na adeta akın ettiler. Yaşlısı, genci, çoluk çocuğu ile birlikte yaklaşık 20 bin kişi yarışları canlı olarak takip etmeyi yeğledi. Yarışlara olan aşırı ilgi Türkiye Jokey Kulübü yönetimini oldukça mutlu etti.
KADINLARIN ŞIKLIĞI GÖZLERDEN KAÇMADI
91. Gazi Koşusu'na gelen kadın yarışseverler, şıklıkta adeta birbirleriyle yarıştı. Kadınların şık şapkaları ve kıyafetleri bu önemli güne adeta damga vurdu. Tarihi günlerinden birini yaşayan İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda bayanların çokluğu gözlerden kaçmadı.
AT SAHİPLERİNE İFTAR
Gazi Koşusu öncesinde geleneksel olarak gerçekleşen Gala Gecesi verilen iftar yemeği ile İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirildi. Gecede Gazi Koşusu belgeseli yayınlandı. Alkışlar arasında izlenen belgesel filminin ardından, koşuda start alacak olan taylara ait görseller büyük beğeni topladı. Ayrıca Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Yasin Kadri Ekinci ve Yönetim Kurulu ve eşleri Gazi Pastası'nı konukların coşkulu alkışlarıyla birlikte kestiler.
YARIŞ YAZARLARI DERNEĞİ'NE PLAKET
Veliefendi Hipodromu'nda verilen yemekte Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Yasin Kadri Ekinci, At Yarışı Yazarları Derneği Başkanı Reşat Köstem'e kulübe verdiği katkılarından dolayı bir teşekkür plaketi verdi.
AYAKLARI DÜZ BASSIN
Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Yasin Kadri Ekinci gecede yaptığı konuşmada her atçının hayalinin bir gün Gazi Koşusu'nu kazanmak olduğunu belirttikten sonra tüm safkanların ayaklarının düz basmasını ve kazasız belasız bir gün geçirmeleri dileklerinde bulundu.
BAYAN ATÇILARIN HEYECANI
Bu sene yapılan 91. Gazi Koşusu'nda dört safkan ile boy gösterecek olan bayan at sahiplerinin heyecanlı oldukları gecede gözlerden kaçmadı. Üç yaşlı tay Ulan Bator'un sahibi Hatice Yıldız yaptığı açıklamada, "Kendi yetiştirmemiz olan safkan ile bu koşuya katılacak olmamız heyecanımızı bir kat daha arttırıyor. İnşallah bizim için güzel bir gün ve güzel bir yarış olacak. Büyük bir heyecanla yarış saatini bekliyoruz" diye konuştu.
Recep GİRGİN
3 MİLYON 658 BİN LİRA ÖDÜL
Yarış sonunda şampiyon Pianano Sonata 2.608 TL., ikinci olan Perhing 600.000 TL., koşuda üçüncü olan Finesse 300.000 TL., yarışı dördüncülükle tamamlayan Runner Bull da 150.000 TL. ödülün sahibi oldular.
KUPAYI NADİR ALPASLAN VERDİ
91. Gazi Koşusu'nda kazanan saf kanın sahibi Yalçın'a kupasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyin Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alpaslan verdi. Ahmet Çelik üç yıl üst üste kazanarak Ekrem Kurt'un rekorunu egale etti.
NENE HATUN KOŞUSU MİSS HELİN'İN OLDU
Günün bir başka önemli koşusu olan Nene Hatun Koşusu'nda son düzlükte yaptığı başarılı sprinti ile koşuyu lehine çevirmeyi başaran Miss Helin'in oldu. Güçlü rakibi Black Chinese ise koşuyu ikincilikle tamamlamak zorunda kaldı. Koşunun üçüncülüğünü ise Flashing Girl alırken Petit Kurt da dördüncü oldu.
ZÜBEYDE HANIM TATVAN İNCİSİ'NİN
Zübeyde Hanım Koşusu'nda bu koşuya eküri olarak katılan Tatvan İncisi jokeyi Selim Kaya ile birinciliğe ulaşmayı başardı. Koşuda ikinciliği Chachkova alırken Willpover üçüncü oldu. Lucky Moment de koşuyu dördüncülükle tamamladı. Koşudan önce safkanın sahibi Nurbiye Gülerce koşuyu kazanmak istediklerini belirtti.
BAYAN BİNİCİLERDE AUTUMİN PEARL
Kadın Binici Dostluk Kupası Koşusu'nda Autumin Pearl güçlü rakiplerini geride bırakarak Semra Şahin ile kazanmayı başardı. 1600 metre çim pistte koşulan koşuda yurt dışından gelen jokeyi M.Lubcke ile Özbayhan ikinci olurken koşunun üçüncülüğünü Strike The Sword aldı. Spumador da dördüncüğü elde etti.
KÜHEYLAN'DA SON SÖZ BAY EMİR'İN
Küheylan koşusunda rakiplerini adeta sürklase ederek jokeyi Müslüm Çelik ile kazanan Bay Emir oldu. 1200 metre kum pistte yapılan koşuda ikinciliği Kızkale elde ederken koşunun üçüncülüğünü ise Golden King kazandı. Koşunun dördüncülüğünü ise Furkan Yüksel ile start alan Şahinşevket aldı.
İSTİKLAL SAVAŞI NEFES KESTİ
İstiklal Koşusu'na katılan Ertemiz ve Saadın Gücü fotoya kadar kıyasıya bir birincilik mücadelesi içinde oldular. Koşuyu boyun farkı ile bu koşuya eküri olarak katılan Ertemiz kazandı. Saadın Gücü ikinci olurken, Halis Karataş ile start alan Denizim koşuyu üçüncü olarak tamamladı. Madrabaz da dördüncü oldu.
VELİEFENDİ'DE AİLE KEYFİ
Yarış öncesi binlerce kişi İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda bulunan mesire yerlerine giderek gönüllerince bir gün geçirmenin keyfini çıkardı. Yarış saati büyük bir heyecanla beklenirken, tahminler yapıldı. Çocuklar da aralarında toplanarak hep birlikte oyunlar oynamayı ihmal etmediler.
TRİBÜNLER HINCA HINÇ DOLDU
Havanın güzel olmasını fırsat bilen İstanbullu yarışseverler 91. Gazi Koşusu'nu yerinde izlemek için Veliefendi Hipodromu'na adeta akın ettiler. Yaşlısı, genci, çoluk çocuğu ile birlikte yaklaşık 20 bin kişi yarışları canlı olarak takip etmeyi yeğledi. Yarışlara olan aşırı ilgi Türkiye Jokey Kulübü yönetimini oldukça mutlu etti.
KADINLARIN ŞIKLIĞI GÖZLERDEN KAÇMADI
91. Gazi Koşusu'na gelen kadın yarışseverler, şıklıkta adeta birbirleriyle yarıştı. Kadınların şık şapkaları ve kıyafetleri bu önemli güne adeta damga vurdu. Tarihi günlerinden birini yaşayan İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda bayanların çokluğu gözlerden kaçmadı.
AT SAHİPLERİNE İFTAR
Gazi Koşusu öncesinde geleneksel olarak gerçekleşen Gala Gecesi verilen iftar yemeği ile İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirildi. Gecede Gazi Koşusu belgeseli yayınlandı. Alkışlar arasında izlenen belgesel filminin ardından, koşuda start alacak olan taylara ait görseller büyük beğeni topladı. Ayrıca Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Yasin Kadri Ekinci ve Yönetim Kurulu ve eşleri Gazi Pastası'nı konukların coşkulu alkışlarıyla birlikte kestiler.
YARIŞ YAZARLARI DERNEĞİ'NE PLAKET
Veliefendi Hipodromu'nda verilen yemekte Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Yasin Kadri Ekinci, At Yarışı Yazarları Derneği Başkanı Reşat Köstem'e kulübe verdiği katkılarından dolayı bir teşekkür plaketi verdi.
AYAKLARI DÜZ BASSIN
Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Yasin Kadri Ekinci gecede yaptığı konuşmada her atçının hayalinin bir gün Gazi Koşusu'nu kazanmak olduğunu belirttikten sonra tüm safkanların ayaklarının düz basmasını ve kazasız belasız bir gün geçirmeleri dileklerinde bulundu.
BAYAN ATÇILARIN HEYECANI
Bu sene yapılan 91. Gazi Koşusu'nda dört safkan ile boy gösterecek olan bayan at sahiplerinin heyecanlı oldukları gecede gözlerden kaçmadı. Üç yaşlı tay Ulan Bator'un sahibi Hatice Yıldız yaptığı açıklamada, "Kendi yetiştirmemiz olan safkan ile bu koşuya katılacak olmamız heyecanımızı bir kat daha arttırıyor. İnşallah bizim için güzel bir gün ve güzel bir yarış olacak. Büyük bir heyecanla yarış saatini bekliyoruz" diye konuştu.
Recep GİRGİN
- 26 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:54
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