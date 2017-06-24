Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek ve 3 yaşlı safkan İngiliz taylarının, yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya 19 tay katılacak.

Koşu saat 20.00'de başlayacak.



Gazi Koşusu'nun tarihçesi

Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi.

At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu.

Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.



İlk ikramiye 2 bin lira

Gazi Koşusu ilk kez 10 Haziran 1927 tarihinde 2 bin metre mesafede düzenlenirken, birincilik ikramiyesi de 2 bin lira olarak belirlendi.

İlk Gazi Koşusu'nu Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman" adlı safkan, jokeyi İhsan Atçı ile ilk sırada bitirdi.

İlerleyen yıllarda bu önemli koşuyu Cumhurbaşkanları İsmet İnönü "Olgo", Celal Bayar ise "Cap Gris Nez" isimli safkanlarıyla kazandı.

İstanbul'da ilk kez 1968'de düzenlenen Gazi Koşusu'nda ise birinciliği Burhan Karamehmet'in "Asuvan" adlı safkanı elde etti.

Türk yarışçılığının en büyük klasiği Gazi Koşusu'nun armağanı olan Atatürk'ün at üzerindeki som gümüşten heykeli, 1970 yılından beri "Gazi Koşusu" galiplerine verilmeye başlandı.

Ünlü heykeltıraş Doç. Dr. Şadi Çalık'ın eseri olan bu heykeli ilk kez "Sadettin" adlı safkanın sahibi Sadun Atığ aldı.



En iyi dereceyi "Bold Pilot" yaptı

Gazi Koşusu'nda en iyi dereceyi, 1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu "Bold Pilot" isimli safkan, 2.26.22'lik zamanıyla yaptı.

Gazi Koşusu'nu en fazla kazanma başarısını gösteren eküri de "Darling" (1950), "Kusun" (1953), "Atlıhan" (1961), "Melikşah" (1963), "Kayarlı" (1964), "Minimo" (1971), "Akkor" (1972), "Karayel" (1973), "Buğra" (1976), "Toraman" (1982), "Cartagena" (1984), "Hafız" (1986), "Popular Demand" (2005) ile (toplam 13 kez) Eliyeşil ekürisi oldu.



En fazla kazanan Mümin Çılgın

Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey, Mümin Çılgın olarak kayıtlara geçti.

Mümin Çılgın, "Helene De Troia" (1960), "Apaçi" (1965), "Nadas" (1974), "Dr. Seferof" (1979), "Dersim" (1981), "Uğurtay" (1985), "Hafız" (1986), "Top Image" (1988) ve "Abbas" (1991) ile 9 kez Gazi Koşusu'nu kazanma başarısı gösterdi.

Geçen yılki 90. koşuyu Ahmet Güzelocak'ın sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Graystorm" adlı safkan, 2.30.50'lik derecesiyle kazanmıştı.



Kazanan at, sahibini zengin edecek

Gazi Koşusu'nu kazanan safkan, sahibini zengin edecek.

Koşuda yetiştiricilik primleri de dahil olmak üzere toplam 3 milyon 187 bin 500 lira ikramiye dağıtılacak.

Koşuyu birinci bitirecek atın sahibi, bir milyon 500 bin lira ikramiyenin sahibi olacak.

Kazanan safkanın sahibi, aynı zamanda da yetiştiricisi ise yarış ikramiyesi ve kaydiye ücretlerinin yanı sıra 337 bin 500 lira daha elde edecek.



Özel yayın yapılacak

Gazi Koşusu ve diğer yarışların canlı yayını için Türkiye Jokey Kulübü televizyonu TJK TV tarafından geniş bir canlı yayın ekibi görevlendirildi.

Yarış haricinde, jokey odası, padok ve hipodromun değişik yerlerinden röportajlarla bu özel günün tüm detayları, canlı yayınla ekranları başındakilere ulaştırılacak.



91. Gazi Koşusu'nda yarışacak safkanlar ve sahipleri şöyle: