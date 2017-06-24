Gazi Koşusu
Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 91'incisi yarın İstanbul'da yapılacak.
Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek ve 3 yaşlı safkan İngiliz taylarının, yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya 19 tay katılacak.
Koşu saat 20.00'de başlayacak.
Gazi Koşusu'nun tarihçesi
Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi.
At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu.
Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.
İlk ikramiye 2 bin lira
Gazi Koşusu ilk kez 10 Haziran 1927 tarihinde 2 bin metre mesafede düzenlenirken, birincilik ikramiyesi de 2 bin lira olarak belirlendi.
İlk Gazi Koşusu'nu Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman" adlı safkan, jokeyi İhsan Atçı ile ilk sırada bitirdi.
İlerleyen yıllarda bu önemli koşuyu Cumhurbaşkanları İsmet İnönü "Olgo", Celal Bayar ise "Cap Gris Nez" isimli safkanlarıyla kazandı.
İstanbul'da ilk kez 1968'de düzenlenen Gazi Koşusu'nda ise birinciliği Burhan Karamehmet'in "Asuvan" adlı safkanı elde etti.
Türk yarışçılığının en büyük klasiği Gazi Koşusu'nun armağanı olan Atatürk'ün at üzerindeki som gümüşten heykeli, 1970 yılından beri "Gazi Koşusu" galiplerine verilmeye başlandı.
Ünlü heykeltıraş Doç. Dr. Şadi Çalık'ın eseri olan bu heykeli ilk kez "Sadettin" adlı safkanın sahibi Sadun Atığ aldı.
En iyi dereceyi "Bold Pilot" yaptı
Gazi Koşusu'nda en iyi dereceyi, 1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu "Bold Pilot" isimli safkan, 2.26.22'lik zamanıyla yaptı.
Gazi Koşusu'nu en fazla kazanma başarısını gösteren eküri de "Darling" (1950), "Kusun" (1953), "Atlıhan" (1961), "Melikşah" (1963), "Kayarlı" (1964), "Minimo" (1971), "Akkor" (1972), "Karayel" (1973), "Buğra" (1976), "Toraman" (1982), "Cartagena" (1984), "Hafız" (1986), "Popular Demand" (2005) ile (toplam 13 kez) Eliyeşil ekürisi oldu.
En fazla kazanan Mümin Çılgın
Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey, Mümin Çılgın olarak kayıtlara geçti.
Mümin Çılgın, "Helene De Troia" (1960), "Apaçi" (1965), "Nadas" (1974), "Dr. Seferof" (1979), "Dersim" (1981), "Uğurtay" (1985), "Hafız" (1986), "Top Image" (1988) ve "Abbas" (1991) ile 9 kez Gazi Koşusu'nu kazanma başarısı gösterdi.
Geçen yılki 90. koşuyu Ahmet Güzelocak'ın sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Graystorm" adlı safkan, 2.30.50'lik derecesiyle kazanmıştı.
Kazanan at, sahibini zengin edecek
Gazi Koşusu'nu kazanan safkan, sahibini zengin edecek.
Koşuda yetiştiricilik primleri de dahil olmak üzere toplam 3 milyon 187 bin 500 lira ikramiye dağıtılacak.
Koşuyu birinci bitirecek atın sahibi, bir milyon 500 bin lira ikramiyenin sahibi olacak.
Kazanan safkanın sahibi, aynı zamanda da yetiştiricisi ise yarış ikramiyesi ve kaydiye ücretlerinin yanı sıra 337 bin 500 lira daha elde edecek.
Özel yayın yapılacak
Gazi Koşusu ve diğer yarışların canlı yayını için Türkiye Jokey Kulübü televizyonu TJK TV tarafından geniş bir canlı yayın ekibi görevlendirildi.
Yarış haricinde, jokey odası, padok ve hipodromun değişik yerlerinden röportajlarla bu özel günün tüm detayları, canlı yayınla ekranları başındakilere ulaştırılacak.
91. Gazi Koşusu'nda yarışacak safkanlar ve sahipleri şöyle:
|Sıra
|Tay
|Sahibi
|1
|Depository
|Kemal Kurt
|2
|Eskayra
|Piraye Cemiloğlu
|3
|Finesse
|Levent Kitapçı
|4
|Griffon
|Ceyda Feyzullah
|5
|Just Eagle
|Murat Yoğurtçuoğlu
|6
|Last Point
|Orhan Tanatar
|7
|Naçal
|Kemal Kurt
|8
|Oğlum Beratım
|Bülent Doğan
|9
|Orange Blossom
|Fedal Kahraman
|10
|Pershing
|Kamil Kahyaoğlu
|11
|Piano Sonata
|Oğuz Yalçın
|12
|Runner Bull
|Nurbiye Gülerce
|13
|Scamp
|Şahin Eğilli
|14
|Sinyor Şamil
|Kemal Kurt
|15
|Storm Sea Swell
|Arif Kurtel
|16
|Ulan Bator
|Hatice Yıldız
|17
|Zafer Ateşi
|Bedri Akbulut
|18
|Zümrüthan
|Cafer Güven
|19
|Tarsus Beyazı
|İmat Bozdoğanlı
- 24 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:12
-
Aslan Belhanda
Toplam 12
Yorum
YÜZDE 70 YERLİ, YÜZDE 30 YABANCI ORANI GÖZETİLEREK GS BU KADAR BÜYÜK PARALARI YABANCILARA VERECEĞİNE BU PARALARI YIL İÇİNDE PRİM OLARAK MAÇLARDA FUTBOLCULARA VERSE TC. NİN EN BÜYÜĞÜ OLURDU
-
Visca teklifi artırıldı
Toplam 6
Yorum
ofliii kim lan bu okadar para onca adam bir kişi için ooolmaaaaaazz.
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Aslan Belhanda
Toplam 12
Yorum
ÖDÜNLENDİRİLEREK GS FUTBOLDA ÇOK YÜKSELEBİLİRDİ. G GS SÜPER LİG, 2 Cİ LİG VE 3 CÜ LİGLERİ TARAMALI FUTBOLCULARI GS YA KAZANDIRMALI. İYİ BİR EĞİTİM VE ANTREMAN SİSTEMİ VE PİRİM SİSTEMİ İLE
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