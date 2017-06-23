Gazi Koşusu’nda start kuraları çekildi
Bu yıl 91. kez Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek Gazi Koşusu'nun start numarası kura çekimi yapıldı.
Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk adına 1927'den bu yana kesintisiz devam eden Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu, 25 Haziran Pazar günü saat 20.00'de 91. kez İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak. Bu önemli yarışın start kuraları çekimi de Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşti. Kura çekimine Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Yasin Kadri Ekinci, yönetim kurulu üyeleri ve TJK Asli Üyeleri, Gazi Koşusu'na katılacak tayların sahipleri ile ünlü gazeteci Halit Kıvanç ve ünlü dizi ve film oyuncusu Emre Karayel de katıldı.
Koşuya 19 tay kayıt yaptırdı. Yapılan kura çekiminde sonucunda atların start numaraları şöyle:
Griffon: 1
Eskayra: 2
Runner Bull: 3
Ulan Bator: 4
Pershing: 5
Piano Sonata: 6
Depository: 7
Sinyor Şamil: 8
Oğlum Beratıım: 9
Scamp: 10
Zümrüthan: 11
Last Point: 12
Naçal: 13
Just Eagle: 14
Zafer Ateşi: 15
Finesse: 16
Storm Sea Swell: 17
Tarsus Beyazı: 18
Orange Blossom: 19
Koşuya 19 tay kayıt yaptırdı. Yapılan kura çekiminde sonucunda atların start numaraları şöyle:
Griffon: 1
Eskayra: 2
Runner Bull: 3
Ulan Bator: 4
Pershing: 5
Piano Sonata: 6
Depository: 7
Sinyor Şamil: 8
Oğlum Beratıım: 9
Scamp: 10
Zümrüthan: 11
Last Point: 12
Naçal: 13
Just Eagle: 14
Zafer Ateşi: 15
Finesse: 16
Storm Sea Swell: 17
Tarsus Beyazı: 18
Orange Blossom: 19
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:36
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Forvete 36'lık Aduriz!
Toplam 44
Yorum
abc ben GS liyim ama, fener bunu alacagina elindeki rvp ye göre kursun oyun sistemini.36 yas nedir abi? ki adam en az 2 senelik ister zaten
-
4. yıldız Lens
Toplam 13
Yorum
AYDIN AMİN İNŞALLAH OLUR
-
4. yıldız Lens
Toplam 13
Yorum
aslan misafire git denmez ama beğendiğin yere defol git
test
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