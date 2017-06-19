91. Gazi Koşusu'na doğru...
Türk at yarışçılığının en önemli organizasyonlarından Gazi Koşusu, 25 Haziran Pazar günü yapılacak.
Çim pistte gerçekleşecek 2 bin 400 metre mesafeli koşunun birincilik ikramiyesi bir milyon 500 bin lira olacak.
Türkiye'de doğmuş 3 yaşlı İngiliz taylarının hayatlarında bir kere koşabildiği Gazi Koşusu için 19 tayın kaydı yapıldı.
Koşu için kaydı yaptırılan taylar ve sahipleri şöyle:
|Sıra
|Tay
|Sahibi
|1
|Depository
|Kemal Kurt
|2
|Eskayra
|Piraye Cemiloğlu
|3
|Finesse
|Levent Kitapçı
|4
|Griffon
|Ceyda Feyzullah
|5
|Just Eagle
|Murat Yoğurtçuoğlu
|6
|Last Point
|Orhan Tanatar
|7
|Naçal
|Kemal Kurt
|8
|Oğlum Beratım
|Bülent Doğan
|9
|Orange Blossom
|Fedal Kahraman
|10
|Pershing
|Kamil Kahyaoğlu
|11
|Piano Sonata
|Oğuz Yalçın
|12
|Runner Bull
|Nurbiye Gülerce
|13
|Scamp
|Şahin Eğilli
|14
|Sinyor Şamil
|Kemal Kurt
|15
|Storm Sea Swell
|Arif Kurtel
|16
|Ulan Bator
|Hatice Yıldız
|17
|Zafer Ateşi
|Bedri Akbulut
|18
|Zümrüthan
|Cafer Güven
|19
|Tarsus Beyazı
|İmat Bozdoğanlı
- 19 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:03
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İspanyol boğası Llorente
Toplam 19
Yorum
HASAN AL AL 32 YAŞINDA SENEYE ÇÖPE ATARSIN SANKİ BİRİLERİ KOMİSYON ALIYO GİBİ BU KADAR İNCE DOKUYAN KLÜBÜN 6 MİLYON EURO VERMESİ İZAHI VARMI
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Fener transferde gözünü Fransa'ya çevirdi
Toplam 2
Yorum
GS Türkiye'nin en büyük takımı Galatasaray'dır. Aksini söyleyen dediğine kendisi bile inanmaz. Ama laf olsun diye der.
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İspanyol boğası Llorente
Toplam 19
Yorum
ALİ DÜŞME HATTINDA OLAN Bİ KLÜP FUTBOLCUSUNDAN HAYIR GELİRMİ PARALARI BOŞA HARCAMAYIN BİRDE 6 MİLYON EURO BONSERVİS BU NE YAHU 32 YAŞINDA SEN
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