91. Gazi Koşusu'na doğru...

Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 91 yıldır kesintisiz düzenlenen yarış, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saat 20.00'de koşulacak.

Çim pistte gerçekleşecek 2 bin 400 metre mesafeli koşunun birincilik ikramiyesi bir milyon 500 bin lira olacak.

Türkiye'de doğmuş 3 yaşlı İngiliz taylarının hayatlarında bir kere koşabildiği Gazi Koşusu için 19 tayın kaydı yapıldı.

Koşu için kaydı yaptırılan taylar ve sahipleri şöyle: