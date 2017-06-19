 91. Gazi Koşusu'na doğru... – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    91. Gazi Koşusu'na doğru...

    91. Gazi Koşusu'na doğru...

    Türk at yarışçılığının en önemli organizasyonlarından Gazi Koşusu, 25 Haziran Pazar günü yapılacak.

    Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 91 yıldır kesintisiz düzenlenen yarış, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saat 20.00'de koşulacak.

    Çim pistte gerçekleşecek 2 bin 400 metre mesafeli koşunun birincilik ikramiyesi bir milyon 500 bin lira olacak.

    Türkiye'de doğmuş 3 yaşlı İngiliz taylarının hayatlarında bir kere koşabildiği Gazi Koşusu için 19 tayın kaydı yapıldı.

    Koşu için kaydı yaptırılan taylar ve sahipleri şöyle:

    Sıra Tay Sahibi
    1 Depository Kemal Kurt
    2 Eskayra Piraye Cemiloğlu
    3 Finesse Levent Kitapçı
    4 Griffon Ceyda Feyzullah
    5 Just Eagle Murat Yoğurtçuoğlu
    6 Last Point Orhan Tanatar
    7 Naçal Kemal Kurt
    8 Oğlum Beratım Bülent Doğan
    9 Orange Blossom Fedal Kahraman
    10 Pershing Kamil Kahyaoğlu
    11 Piano Sonata Oğuz Yalçın
    12 Runner Bull Nurbiye Gülerce
    13 Scamp Şahin Eğilli
    14 Sinyor Şamil Kemal Kurt
    15 Storm Sea Swell Arif Kurtel
    16 Ulan Bator Hatice Yıldız
    17 Zafer Ateşi Bedri Akbulut
    18 Zümrüthan Cafer Güven
    19 Tarsus Beyazı İmat Bozdoğanlı
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:03
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