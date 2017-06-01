Veliefendi'de dehşet anları!
Veliefendi'de dün koşulan at yarışlarında büyük bir felaket ucuz atlatıldı.
İstanbul yarışlarındaki 4.koşuda 8 numaralı Run Rıver isimli atın jokeyi olan Zülfikar Karabulut; eğreti kaydığı için atın üzerinde asılı kaldı ve yaklaşık 500 metre bu şekilde yarışa devam etti.
Düşüp diğer atların da olası bşr kazaya sebebiyet vermemesi için atın üzerinde tutunmaya çalışan genç jokey gücü kalmayınca kendini yere attı. Ancak diğer atlarım açığına düşen Zülfikar Karabulut yata almadan kazayı atlattı ve olası bir büyük kaza da yaşanmadı.
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:32
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Toplam 4
Yorum
BJK 1903 EVET FB KUPA ALSIN BASKETE SEVINSIN BJK SÜPERLIK SAMPIYON OLSUN FUTBOLDA SEVINELIM HADI AZIZ SIZI BÖYLE AVUTUR GINE ÜLKER DOGA EDIN SIZ :))
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Toplam 29
Yorum
ua sen o parayı verirsen zaten gelişmez sorun yinbe yönetimde
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Toplam 25
Yorum
... belge var deyip gösteremeyen ...kendisini zor durumda birakan masalciyami saygi duyacakmis!!?hadi len hadi..
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