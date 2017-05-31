Veliefendi'de dehşet anları!
Veliefendi'de dün koşulan at yarışlarında büyük bir felaket ucuz atlatıldı.
İstanbul yarışlarındaki 4.koşuda 8 numaralı Run Rıver isimli atın jokeyi olan Zülfikar Karabulut; eğreti kaydığı için atın üzerinde asılı kaldı ve yaklaşık 500 metre bu şekilde yarışa devam etti.
Düşüp diğer atların da olası bşr kazaya sebebiyet vermemesi için atın üzerinde tutunmaya çalışan genç jokey gücü kalmayınca kendini yere attı. Ancak diğer atlarım açığına düşen Zülfikar Karabulut yata almadan kazayı atlattı ve olası bir büyük kaza da yaşanmadı.
- 31 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:42
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"Bize de kağıt geldi, bakacağız"
Toplam 15
Yorum
Erkan ALLAH akıl fikir versin sana Fenerli bey... Önce geçmişteki şaibeli şampiyonluklarınıza bakın siz... Aynaya bakmalı insan...
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"Bize de kağıt geldi, bakacağız"
Toplam 15
Yorum
şampiyon ya iki sene üst üste şampiyon olunca şu fenerliler gene türemmiş bizi takip etmeye daha çok devam edersiniz yazık la size :)
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Quaresma: Fenerbahçe başkanı gelmek isterse...
Toplam 6
Yorum
... Gelmesin olm ne isi var!..gitsin soygun kupasiyla oynasin:))
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