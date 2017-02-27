Demirsoy’dan büyük başarı
Katar'da düzenlenen Emir's Sword Showjumping Grand Prix'sinde yarışan milli binici Derin Demirsoy büyük bir başarıya imza attı. 22 yaşındaki sporcu, 160 santimetre engel atlama yarışında bronz madalyanın sahibi oldu. Genç binici, bu derecesiyle 23 bin euro ödülünü de aldı.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Stres yapmayın bu maçı alırız''
Toplam 1
Yorum
Sampiyonbjk Bugün kendisinden kat be kat iyi futbol oynadığımız gs yi yenip bu ligin şampiyonunu belirliyoruz 27 Şubat itibariyle
- Rize maçına hazır
Toplam 8
Yorum
ababa Gelmene SEVİNDİM ama ŞAMPİYONLUKTA KATKIN OLMAYACAK çünkü Bu Hafta ŞAMPİYON BELLİ OLACAK İNŞALALLAH...
- Galatasaray'a büyük şok!
Toplam 1
Yorum
azs ergin ataman 6 oyuncudan fazlasını kullanmaya kalkınca beyni yanıyor
test
Demirsoy’dan büyük başarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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