 Demirsoy’dan büyük başarı – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    Demirsoy’dan büyük başarı

    Demirsoy’dan büyük başarı
    Katar'da düzenlenen Emir's Sword Showjumping Grand Prix'sinde yarışan milli binici büyük bir başarıya imza attı. 22 yaşındaki sporcu, 160 santimetre engel atlama yarışında bronz madalyanın sahibi oldu. Genç binici, bu derecesiyle 23 bin euro ödülünü de aldı.
    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:08
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