At yarışlarına kar engeli
İstanbul'da bugünkü yarışlar, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.
Türkiye Jokey Kulübü (TJK), bugün gerçekleştirilmesi planlanan İstanbul yarışlarının olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, yoğun kar yağışından dolayı Veliefendi Hipodromu'nda şartların uygun olmadığı belirtilirken, bugün yapılması planlanan koşuların, komiserler kurulu kararıyla 12 Ocak Perşembe gününe ertelendiği aktarıldı.
- 07 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:19
- Podolski 7 milyon Euro'ya Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 6
Yorum
Aslan 7 MILYONA BIZDE NORMAL HATTA COK IYI BEYLER TAKIM IFLAS BAYAGINI CEKMIS GÖRMÜYORMUSUNUZ ADAMLAR ZATEN KOSMADAN OYNUYORDU
- Muhteşem Fener
Toplam 8
Yorum
sarı lacivert sende çıkolata yeme o zaman
- Podolski 7 milyon Euro'ya Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 6
Yorum
Aslan HEMEN SATIN SENIN GETIRDIGIN CAVANDAYIDA BONUS VERIN VE VITOR HUGO'YU ALIN
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