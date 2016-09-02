"Atçılarımızı çok iyi günler bekliyor"
Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Yasin Kadri Ekinci, hafta sonu yapılacak Uluslararası Yarış Festivali öncesi DHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Türk atçılığı, geçen hafta gerçekleştirilen çalıştay ve gelecek ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Ekinci "Gelecekte atçılarımızı çok iyi günlerin beklediğini söylemek isterim" dedi.
"BU FESTİVALİN DE TÜRK ATÇILIĞINI DÜNYADA EN İYİ ŞEKİLDE DUYURABİLMESİNİ UMUT EDİYORUZ"
3-4 Eylül tarihlerinde koşulacak Uluslararası Yarışlar hakkında da bilgiler veren Ekinci " 2008'den beri 2 gün olarak 2 tane international yarışken, biz 7 yarışa çıkan festival haline getirdik. Bu festivalin de Türk atçılığını dünyada en iyi şekilde duyurabilmesini umut ediyoruz. İnternational için dışarıdan 22 tane gelen at var. Almanya, İngiltere, Fransa ve İrlanda'dan katılımlar var. İnşallah Türk atlarımızın ayakları düz basar, şansları açık olur. Hepsine bol şanslar diliyorum" diye konuştu.
"ATÇILIĞIN GELECEK 10 YILINI BELİRLEYECEK STRATEJİ PLANININ YAYINLANMASI KONUSUNA KARAR VERİLDİ"
Geçen hafta Ankara'da yapılan atçılık çalıştayı hakkında da bilgiler veren Yasin Kadri Ekinci "Türkiye olağanüstü bir dönem yaşadı. Yani bugün yaşananlar dışında da 2 tane seçim geçirmesi, bakanlıklardaki değişiklikler, bürokrasideki değişiklikler atçılıktaki problemler bekleyen bir sürü sorunlar vardı. O sorunların çözümü ile ilgili hem de atçılığın önümüzdeki 10 yılında nereye gelmesi ile ilgili çok verimli bir çalıştay oldu. Yüzde 90-95'ler seviyesinde hem fikir olunan kararlar çıktı ve zannediyorum ki çok kısa bir süre içerisinde atçılığın gelecek 10 yılını belirleyecek strateji planının yayınlanması konusuna karar verildi. Bunu takip eden günlerde tabii ki sorunların konuşulması demek çözümü anlamına gelmiyor ama cözülmesi yönünde hem fikir kalındı. Bunlar için adım atıldı ve gelecekte atçılarımızı çok iyi günlerin beklediğini söylemek isterim. Bu çalıştayın akabinde de gerek hukuksal gerek de Bakanlar Kurulu kararı ile satışları nasıl artırabiliriz, atçılığı nasıl geliştirebilirize dahir sunumları çok yakın bir tarihte yapacağız. Türk atçılığının bu sorunları çok hızlı bir şekilde aşacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.
"TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ'NÜN (TJK) DAHA DOĞRUSU ATÇILIĞIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ BİR KONU YOK"
TJK'nın özelleştirilme durumu ile ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Başkan Ekinci "Geçen gün Meclis'ten 100 tane özelleştirilecek kuramların adı geçti. Bunların içerisinde Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) daha doğrusu atçılığın özelleştirilmesi ile ilgili bir konu yok. Bu konu biraz geçmişte kaldı. Şu anda atçılık ile ilgili geleceğin belirleneceği çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Yakın bir zaman içerisinde özelleştirmenin olmayacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.
- 02 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 09:37
- Kral dönüyor
Toplam 6
Yorum
TS burak ve rodeyega ikilisi :) müthiş UY AHA !
- Akhisar avantajı kaptı
Toplam 25
Yorum
Sefa10 Sow topa vuruyor, top nerede iyi bakın. Rakibin topa vurma şansı varmı. Diğerinde her ikiside topa vurabilir. Bu hareketlere yazık etmeyin.
- Akhisar avantajı kaptı
Toplam 25
Yorum
farklı pozisyonlar fanatizme gerek yok bence:)
"Atçılarımızı çok iyi günler bekliyor" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.