"Atçılarımızı çok iyi günler bekliyor"

Yurtdışından 22 , yurtiçinden ise 20 safkanın kayıt yaptırdığı yarışlara dünyaca ünlü saat markası Longines ise ilk kez sponsor olduğu Uluslararası Yarış Festivali 3-4 Eylül tarihlerinde İstanbul Veliefendi Hipodromunda koşulacak. 2008 yılından beri İstanbul Veliefendi'de düzenlenen Uluslararası Yarış Festivali'ne tüm yarış severleri davet eden Yasin Kadri Ekinci özellikle Vaneta isimli safkandan söz ederek şunları söyledi: "26'ıncısını düzenlediğimiz bu Uluslararası Yarış Festivaline, Türkiye 'nin yaşadığı bu olağanüstü şartlardan dolayı katılım çok yoğun olmadı. Ama bizi atçılık yönünden heyecanlandıran ise Vaneta isimli tayımızın dünyanın önde gelen önemli safkanları ile yarışması olacaktır. Bu milli takım gibi gördüğümüz bir şey. Herkesi Vaneta'yı desteklemeye davet ediyoruz. İnşallah yarış şansıda yanında olur. Son yıllarda başarı elde edemediğimiz international platformda Vaneta'dan bir başarı bekliyoruz ve geleceğin şampiyonu olmasını umut ediyorum" dedi.

"BU FESTİVALİN DE TÜRK ATÇILIĞINI DÜNYADA EN İYİ ŞEKİLDE DUYURABİLMESİNİ UMUT EDİYORUZ"



3-4 Eylül tarihlerinde koşulacak Uluslararası Yarışlar hakkında da bilgiler veren Ekinci " 2008'den beri 2 gün olarak 2 tane international yarışken, biz 7 yarışa çıkan festival haline getirdik. Bu festivalin de Türk atçılığını dünyada en iyi şekilde duyurabilmesini umut ediyoruz. İnternational için dışarıdan 22 tane gelen at var. Almanya, İngiltere, Fransa ve İrlanda'dan katılımlar var. İnşallah Türk atlarımızın ayakları düz basar, şansları açık olur. Hepsine bol şanslar diliyorum" diye konuştu.



"ATÇILIĞIN GELECEK 10 YILINI BELİRLEYECEK STRATEJİ PLANININ YAYINLANMASI KONUSUNA KARAR VERİLDİ"



Geçen hafta Ankara'da yapılan atçılık çalıştayı hakkında da bilgiler veren Yasin Kadri Ekinci "Türkiye olağanüstü bir dönem yaşadı. Yani bugün yaşananlar dışında da 2 tane seçim geçirmesi, bakanlıklardaki değişiklikler, bürokrasideki değişiklikler atçılıktaki problemler bekleyen bir sürü sorunlar vardı. O sorunların çözümü ile ilgili hem de atçılığın önümüzdeki 10 yılında nereye gelmesi ile ilgili çok verimli bir çalıştay oldu. Yüzde 90-95'ler seviyesinde hem fikir olunan kararlar çıktı ve zannediyorum ki çok kısa bir süre içerisinde atçılığın gelecek 10 yılını belirleyecek strateji planının yayınlanması konusuna karar verildi. Bunu takip eden günlerde tabii ki sorunların konuşulması demek çözümü anlamına gelmiyor ama cözülmesi yönünde hem fikir kalındı. Bunlar için adım atıldı ve gelecekte atçılarımızı çok iyi günlerin beklediğini söylemek isterim. Bu çalıştayın akabinde de gerek hukuksal gerek de Bakanlar Kurulu kararı ile satışları nasıl artırabiliriz, atçılığı nasıl geliştirebilirize dahir sunumları çok yakın bir tarihte yapacağız. Türk atçılığının bu sorunları çok hızlı bir şekilde aşacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.



"TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ'NÜN (TJK) DAHA DOĞRUSU ATÇILIĞIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ BİR KONU YOK"



TJK'nın özelleştirilme durumu ile ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Başkan Ekinci "Geçen gün Meclis'ten 100 tane özelleştirilecek kuramların adı geçti. Bunların içerisinde Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) daha doğrusu atçılığın özelleştirilmesi ile ilgili bir konu yok. Bu konu biraz geçmişte kaldı. Şu anda atçılık ile ilgili geleceğin belirleneceği çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Yakın bir zaman içerisinde özelleştirmenin olmayacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.