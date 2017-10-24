Ankara'da Atatürk'ü Anma Koşusu düzenlenecek
Atatürk'ü Anma Koşusu, 10 Kasım Cuma günü Ankara'da yapılacak.
Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 79. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilecek koşu küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde düzenlenecek. Her yıl olduğu gibi yine Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılması planlanan yarışlar, saat 09.45'te başlayacak. Koşuya, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrenim gören lisanslı sporcular katılabilecek. Kategorilerinde ilk 4'e giren kız ve erkek sporculara, TAF tarafından para ödülü verilecek.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 11:30
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Ne yaptın Tudor!
Toplam 14
Yorum
GÖRENGÖREN Demekki hocadan iyi anlayan YÖNETİCİLER varmış . O zaman hocaları fazla büyütmemek lazımmış. GERÇEK BU
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Böyle gitmez!
Toplam 11
Yorum
net orta sahada kopukluk var defans bazen uyuyor bir bakıyorsun rakip çok rahat ceza sahasına girebiliyor orta saha eskisi gibi değil
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Önümüzü kesemezler!
Toplam 27
Yorum
sami pozisyonun başlangıcı ofsayt neden söylenmiyor sadece 2 programda söylendi denayer da net kırmızı kart 2 penaltı verilebilirdi biri net pen
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