Ankara'da Atatürk'ü Anma Koşusu düzenlenecek

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 79. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilecek koşu küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde düzenlenecek. Her yıl olduğu gibi yine Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılması planlanan yarışlar, saat 09.45'te başlayacak. Koşuya, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrenim gören lisanslı sporcular katılabilecek. Kategorilerinde ilk 4'e giren kız ve erkek sporculara, TAF tarafından para ödülü verilecek.