 Yunusemre atletizimde de iddialı – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    Yunusemre atletizimde de iddialı

    Yunusemre atletizimde de iddialı

    Yunusemre Belediyespor Takımı Isparta’da gerçekleştirilen Küçükler ve Yıldızlar Kulüpler Bölgesel Kros Ligi 1. Kademe Yarışmasında başarılı dereceler kazandı.

    Yunusemre Belediyespor birçok branşında başarıdan başarıya koşuyor. Belediyespor sporcuları dalında Isparta'da yapılan 4 kategoride 61 takım, 233 sporcunun katıldığı Küçükler ve Yıldızlar Kulüpler Bölgesel Kros Ligi 1. Kademe Yarışmasında başarılı derece kazandı. Atletizm sporcuları 2000 -2001 doğumlu Yıldız Kızlar 2000 metrede takım olarak ikinci oldu. 2002 - 2003 - 2004 doğumlu Küçük Erkekler 2000 metre yarışında da Burak Orhan ikinciliği elde etti. Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, birçok spor branşında olduğu gibi Atletizm branşında da başarılı dereceler kazandıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.
    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:29
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