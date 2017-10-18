Krosta kulüpler yarışacak
Atletizmde, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Turkcell Kulüplerarası Kros Ligi Yarışmaları'nın birinci kademesi, 21 Ekim'de Amasya'da yapılacak.
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Gözlek köyünde düzenlenecek yarışmalar saat 09.30'da başlayacak. Genç kadınlar, genç erkekler ve büyük kadınlarda 6 kilometre koşulacak organizasyonda, büyük erkekler 10 kilometrede yarışacak. Yarışmalar, 12.00'deki ödül töreniyle son bulacak.15 Temmuz Demokrasi Zaferi Turkcell Kulüplerarası Kros Ligi Yarışmaları'nda, 53 sporcu koşacak.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:05
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Zaferin şifreleri
Toplam 35
Yorum
josef yav he he
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"Beşiktaş Monaco'yu ikiye ayırdı"
Toplam 3
Yorum
Gs li Hayırlı olsun galibetiniz. Gs uğraşmak ne terim ve şenol güneşi karşılaştırma neden. İşinize bakın maçınızı oynayın
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Londra'dan kovuldu!
Toplam 1
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ERAY TS Aylık maaşı 150 bin euro. Her kayıptan sonra masallar anlatarak taraftarı uyuttu. Ama yapması gereken istifa etmekti. 1-6 dan sonra bile etm
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