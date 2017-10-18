 Krosta kulüpler yarışacak – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    Krosta kulüpler yarışacak

    Krosta kulüpler yarışacak

    Atletizmde, Demokrasi Zaferi Turkcell Kulüplerarası Kros Ligi Yarışmaları'nın birinci kademesi, 21 Ekim'de Amasya'da yapılacak.

    Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Gözlek köyünde düzenlenecek yarışmalar saat 09.30'da başlayacak. Genç kadınlar, genç erkekler ve büyük kadınlarda 6 kilometre koşulacak organizasyonda, büyük erkekler 10 kilometrede yarışacak. Yarışmalar, 12.00'deki ödül töreniyle son bulacak. Demokrasi Zaferi Turkcell Kulüplerarası Kros Ligi Yarışmaları'nda, 53 sporcu koşacak.

    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:05
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