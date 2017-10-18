Göbeklitepe Maratonu 22 Ekimde start alacak

Şanlıurfa, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen, uluslararası Göbeklitepe Yarı Maratonu ve 10 Kilometre Koşusuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yerli ve yabancı 500 sporcunun yer alacağı maraton 22 Ekim Pazar günü saat 09.00'da başlayacak.



GÖBEKLİTEPE'NİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLECEK

Uluslararası 6. Göbeklitepe Yarı Maratonu ve 10 Kilometre Koşusu kapsamında tarihi değiştiren arkeoloji hazinesi olarak anılan Göbeklitepe'nin önemine de vurgu yapılacak. Maraton, keşfi ile insanlık tarihinin yeniden yazılmasına neden olan Göbeklitepe'nin tanıtımına da önemli katkılar sağlayacak. Kulüp ve ferdi lisanslı sporcuların katılacağı yarışmada, koşucular, göğüs numaraları ve ciplerini de 21 Ekim 2017 Cumartesi günü saat 13.00'dan itibaren Piazza AVM'den alabilecek. Maraton sonunda dereceye giren sporculara sunulacak madalya ve ödüller de alışveriş merkezinin otoparkında düzenlenecek tören ile sahiplerini bulacak.

12 BİN TÜRK LİRALIK PARA ÖDÜLÜ DERECEYE GİRENLERE DAĞITILACAK

Göbeklitepe Yarı Maratonu ve 10 Kilometre Koşusu sonucunda yarı maratonda ve 10 kilometre koşusunda ilk 3'e giren sporculara toplamda 12 bin TL para ödülü de verilecek. Yarı maratonun sonunda, büyük erkekler ve büyük kadınlar kategorisinde 1'inci olan sporcular bin 500'er Türk Lirası, 2'nci olan sporcular bin 250'şer Türk Lirası, 3'üncü olan sporcular ise bin TL ödül kazanacak. 10 kilometre koşusu sonunda ise büyük erkekler ve kadınlar kategorisinde 1'inci olan sporculara bin TL , 2'inci olan sporculara 750'şer Türk Lirası, 3'üncü olan sporculara da 500'er TL para ödülü takdim edilecek.