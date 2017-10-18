Göbeklitepe Maratonu 22 Ekimde start alacak
Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenecek olan “Göbeklitepe Yarı Maratonu ve 10 Kilometre Koşusu” 22 Ekim Pazar günü Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi önünden start alacak.
Şanlıurfa, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen, uluslararası Göbeklitepe Yarı Maratonu ve 10 Kilometre Koşusuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yerli ve yabancı 500 sporcunun yer alacağı maraton 22 Ekim Pazar günü saat 09.00'da başlayacak.
GÖBEKLİTEPE'NİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLECEK
Uluslararası 6. Göbeklitepe Yarı Maratonu ve 10 Kilometre Koşusu kapsamında tarihi değiştiren arkeoloji hazinesi olarak anılan Göbeklitepe'nin önemine de vurgu yapılacak. Maraton, keşfi ile insanlık tarihinin yeniden yazılmasına neden olan Göbeklitepe'nin tanıtımına da önemli katkılar sağlayacak. Kulüp ve ferdi lisanslı sporcuların katılacağı yarışmada, koşucular, göğüs numaraları ve ciplerini de 21 Ekim 2017 Cumartesi günü saat 13.00'dan itibaren Piazza AVM'den alabilecek. Maraton sonunda dereceye giren sporculara sunulacak madalya ve ödüller de alışveriş merkezinin otoparkında düzenlenecek tören ile sahiplerini bulacak.
12 BİN TÜRK LİRALIK PARA ÖDÜLÜ DERECEYE GİRENLERE DAĞITILACAK
Göbeklitepe Yarı Maratonu ve 10 Kilometre Koşusu sonucunda yarı maratonda ve 10 kilometre koşusunda ilk 3'e giren sporculara toplamda 12 bin TL para ödülü de verilecek. Yarı maratonun sonunda, büyük erkekler ve büyük kadınlar kategorisinde 1'inci olan sporcular bin 500'er Türk Lirası, 2'nci olan sporcular bin 250'şer Türk Lirası, 3'üncü olan sporcular ise bin TL ödül kazanacak. 10 kilometre koşusu sonunda ise büyük erkekler ve kadınlar kategorisinde 1'inci olan sporculara bin TL , 2'inci olan sporculara 750'şer Türk Lirası, 3'üncü olan sporculara da 500'er TL para ödülü takdim edilecek.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:36
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Herkes Ozan'ı konuşuyor ama...
Toplam 5
Yorum
alex10 ben de fbliyim bende memnun deilim ama bu antrenman tekniğinden deil kadro yapılandırılmasından kadro baştan yanlış kardeşim.
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Rıza Çalımbay'dan ilk sözler
Toplam 5
Yorum
ÖNDER SİVASSPOR SİKE SURECİNDE RIZA HOCA TAKIMIN BASINDAYDI. DEMEKKİ SİVASSPOR SİKEYLE ALAKASI YOKTUR TRABZONLULAR...DEMEKKİ RIZA HOCAY SEÇTİNİZ
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Rıza Çalımbay Trabzon'da
Toplam 47
Yorum
Ts 61 Riza kimya trabzonspor da ne isivar memlekette adammi kalmadi utanin trabzonu yönetenler hami ünal tolunaydan akcaydan vs
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