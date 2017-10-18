 Fenerbahçe'ye şampiyon atlet – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    'ye şampiyon atlet

    Fenerbahçe'ye şampiyon atlet

    , 23. Avrupa Kros Şampiyonası'nda altın madalya elde eden Kenya asıllı milli atlet Aras Kaya'yı kadrosuna kattı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen yıl aralık ayında İtalya'da düzenenlen Avrupa Kros Şampiyonası'nda altın madalya elde eden, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda ise 3 bin metre su engellide gümüş madalya alan tecrübeli atletin, kadrosuna katıldığı belirtildi. Aras Kaya ayrıca, 27. Dünya Kros Şampiyonası'nda da karışık takım kategorisinde bronz madalya elde etmişti.

    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:35
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