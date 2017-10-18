Beitia atletizmi bıraktı

İspanya Atletizm Federasyonundan (RFEA) yapılan açıklamaya göre, 1995'ten bu yana uluslararası arenada ülkesini temsil eden 38 yaşındaki Beitia, emeklilik kararı aldı. Yüksek atlama disiplininde mücadele eden Beitia'nın, 2016 Rio Olimpiyatları, 2012, 2014, 2016 Avrupa Şampiyonası ve 2013 Avrupa Salon Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyalar başta olmak üzere uluslararası organizasyonlarda 16 madalyası bulunuyor.