Beitia atletizmi bıraktı
Kadınlar yüksek atlama olimpiyat şampiyonu İspanyol atlet Ruth Beitia, aktif spor yaşantısına nokta koydu.
İspanya Atletizm Federasyonundan (RFEA) yapılan açıklamaya göre, 1995'ten bu yana uluslararası arenada ülkesini temsil eden 38 yaşındaki Beitia, emeklilik kararı aldı. Yüksek atlama disiplininde mücadele eden Beitia'nın, 2016 Rio Olimpiyatları, 2012, 2014, 2016 Avrupa Şampiyonası ve 2013 Avrupa Salon Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyalar başta olmak üzere uluslararası organizasyonlarda 16 madalyası bulunuyor.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:53
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Çalımbay geldi diye istifa etti!
Toplam 12
Yorum
Ekrem UZUN Bu kadar aymazlık vurdumduymazlık, bu kadar rahatlık içinde olan yönetimin bir parçası olmak istemeyen Emre bey en doğru kararı almıştır.
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Beşiktaş'a UEFA'dan çılgın gelir
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sportmen Cenk in değeri en az 50 milyon EURO dur.Avrupa Türkiy de futbolcuyu kelepir sanıyor. Cenk bir avrupa kulübünde olsaydı bedeli en az 100 mil.
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Gomis'in ezeli rakip sevgisi!
Toplam 15
Yorum
cak maç zamanı görelim sizin gomıs' in neler yapabildiğini...
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