Atletizm sevgisi sınır tanımıyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğan ve bölgenin iklimi nedeniyle kayak sporu ile uğraşan Tümkan, vatani görevini yaparken komutanlarının desteğiyle tanıştığı atletizmde birçok başarıya imza attı. Tümkan, sayısız Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra uluslararası müsabakalarda da ülkesini temsil ederek yaşına aldırış etmeden antrenör olarak sürdürdüğü hayatında yeni atletler yetiştiriyor. Antrenör Mehmet Tümkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askerde atletizm seçmelerine katılıp başarılı olduğunu belirterek, "Askerdeyken atlet aradıklarını söylediklerinde ben daha maratonun ne olduğunu bilmeden seçmelere katıldım ve çeşitli dereceler elde ettim. Ardından 400 metre koşmak için geldiğim Sivas'taki seçmelerin finalinde birinci oldum." dedi. Tümkan, bu başarıların ardından kolordu ve ordu seçmeleri için gittiği Ankara'da 400 metrede ikinci, 800 metrede birinci olduğunu anlattı. Daha sonra milli takıma girmeyi başardığını dile getiren Tümkan, "Komutanım milli takıma girmeme vesile oldu. 1968'de Atina'ya gittim ve 800 metre ile bin 500 metre koştum ama dereceye giremedim. Çalışmalarıma devam ederek Akdeniz Oyunları'nda bin 500 metrede üçüncü oldum." diye konuştu.

BALKAN REKORU KIRDIM

Tümkan, 1972 de uluslararası yarışlara katılmak için tekrar Atina'ya gittiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Atina'da o dönemde bir çok ülkenin ünlü atleti vardı. Onlarla bin 500 metre koşarak 3.40,2 derece ile Balkan rekoru kırdım. Yer yerinden oynadı ve 40 bin kişilik stadyumun hepsi ayaktaydı. Sonraki süreçlerde hem 800 hem de bin 500 metrede onlarca Türkiye şampiyonluğum oldu. Açıkcası Türkiye şampiyonluklarını saymıyorum. Yüzden fazla milli sporcu oldum ancak o zamanlar böyle pistlerimiz yoktu."

OLİMPİYATLARDA DERECE YAPAN ATLETLERİMİZDE ARTIŞ OLACAK

TAF'ın atlet ve antrenör eğitimi için destek verdiğini ifade eden Tümkan, bu sayede yeni nesil sporcuların bir çok imkana sahip olduğunu vurguladı. Bu imkanların gelecekte sporcuların gelişimlerine katkı vereceğini dile getien Tümkan, şunları kaydetti: "Federasyon sadece atletlere değil antrenörlere de psikoloğunu ve diyetisyenini getirdi. Çünkü bir antrenör sadece sahada eğitim vermekle bu çocukların gelişimlerine katkıda bulunamaz. Bizim dönemimizde bu imkanlar olmadı, kimseden destek alamadığımız için de olimpiyat düzeyinde dereceler yapamadık. İnanıyorum ki bu imkanlar çocukların gelişimlerine katkı verecek ve on yıl sonra olimpiyatlarda derece yapan sporcularımızda artış olacak."

"Çocuklardaki heyecan, sinerji gerçekten insana güzellik katıyor"

İlerleyen yaşına rağmen sporu bırakmayarak yaşam biçimi haline getiren Tümkan, deneyimlerini genç sporculara aktardığını söyledi. Sporun önemine değinen Tümkan, "Yaşama bağlılığımız ancak sporla oluyor. Genç sporcularla hopluyor, zıplıyorum, hatta yeri geliyor koşuyorum. Bizi ayakta tutan şey bu tip çalışmalar. Çocuklardaki heyecan, sinerji gerçekten insana güzellik katıyor. Sağlıkta ilaçlara harcanan para trilyonları geçiyor. Bu, hem aile hem de ülke bütçesine büyük bir kayıp. Eğer insanlar sağlıklı olmak istiyorsa koşsun, yürüsün bütün hastalıkların bittiğini görecekler." değerlendirmesinde bulundu.



SİNEM ÇELEN: "HOCAMIZI YARI YOLDA BIRAKMAYACAĞIZ"

Genç atletlerden 14 yaşındaki Sinem Çelen de 5 yıldır spor yaptığını, deneyimli birinin öğrencisi olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Sinem, şunları kaydetti: "Hocamızın antrenmanları ve bize olan sevgisi çok değerli ve özel. Neyin ne zaman yapılacağını detayına varana kadar anlatarak gösteriyor ve hiç bir şekilde anlatmadan kızmıyor. Bize önceden yaptığı şeyleri anlatıyor, zorlandığımız zamanlar oluyor ancak otelimize gidince kendimizi daha rahat ve kaliteli hissediyoruz. Hocamız Tümkan bizlere çok değer veriyor ve bizim bir yerlere gelebilmemiz için elinden geleni yapmaya çalışıyor, biz de onu asla yarı yolda bırakmayacağız."