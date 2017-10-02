SOĞUK HAVAYA RAĞMEN YOĞUN İLGİ
‘Barış için koşuyoruz’ sloganıyla yapılan maraton soğuk havaya rağmen yoğun ilgi gördü. Burcu Esmersoy, Nouma, Kadir Çöpdemir gibi ünlülerin de yer aldığı organizasyonda Çanakkale Şehitleri Abidesi’nin bulunduğu koya fidan dikildi
Maraton, Morto Koyu'nda startı verilen 42 kilometrelik ana yarışla başladı. Daha sonra sırasıyla yarı maraton, 10 kilometre ve halk koşusuna katılanlar start aldı. 10 kilometre koşusunda startı Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ile Dünya Şampiyonu atlet Mizgin Ay verirken; Burcu Esmersoy, Kadir Çöpdemir ve Pascal Nouma da bu koşuda yer aldı. Maraton sırasında, Çanakkale Şehitleri Abidesi'nin bulunduğu koyda sembolik fidan dikildi. Şampiyonlara ödülleri verildi.
ŞAMPİYON KAYA VE ANATCA
42 kilometrelik parkuru erkeklerde Murat Kaya, kadınlarda da Vesile Yılmaz Anatca ilk sırada tamamladı. Yarı maratonda ilk üçü Özkan Yüksel, Erkan Bacak ve Ahmet Bayram, kadınlarda Seda Kurtuldu, Jale Başak, Ebru Yazıcıoğlu aldı. Gelibolu Maratonu'nun 10 kilometrelik halk maratonu etabında erkeklerde 1.liği Hasan Tek, ikinciliği Ahmet Şirin, üçüncülüğü Mehmet Aydıngör kazandı. Kadınlar yarışını Elif Polat, Gözde Nur Güvenbaş ve İlayda Aladağ ilk üç sırada bitirdi.
- 02 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:17
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HOCAMIZIN SÖZÜ BİZİM SÖZÜMÜZ
Toplam 1
Yorum
sami bu futbol fakiri fenerin sozcusu mu olmus her gun carsaf carsaf konusmalari cikiyor, ayaklar konusmayinca cene oynamaya basliyor, sus defol
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CANER & TALISCA KAPIŞTI
Toplam 13
Yorum
Mallesef Borç durumuyla ve oyuncular top oynamaması hakemlerden de destek beklemek takımı ve yönetimi zor çok zor günler bekliyor.
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HAKAN KIZARDI, MILAN YENİLDİ
Toplam 1
Yorum
sami daha gec olmadan Milan bu adami kovmali, arda, salih ucan, sengiz gibi gittikleri takimi batirirlar, bu bos adamlari nasil alirlar anlamadim
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