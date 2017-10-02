Barış için koştular

Gelibolu Maratonu, tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. Bu yıl "" sloganıyla 3.sü düzenlenen maratona soğuk havaya rağmen ünlü isimler ve binlerce sporcu katıldı.Maraton,'nda startı verilen 42 kilometrelik ana yarışla başladı. Daha sonra sırasıyla yarı maraton, 10 kilometre ve halk koşusuna katılanlar start aldı. 10 kilometre koşusunda startı Turkcell Genel Müdürüile Dünya Şampiyonu atletverirken;da bu koşuda yer aldı. Maraton sırasında, Çanakkale Şehitleri Abidesi'nin bulunduğu koyda sembolik fidan dikildi. Şampiyonlara ödülleri verildi.42 kilometrelik parkuru erkeklerde, kadınlarda dailk sırada tamamladı. Yarı maratonda ilk üçü, kadınlardaaldı. Gelibolu Maratonu'nun 10 kilometrelik halk maratonu etabında erkeklerde 1.liği, ikinciliği, üçüncülüğükazandı. Kadınlar yarışınıilk üç sırada bitirdi.