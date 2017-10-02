Barış için koştular
‘Barış için koşuyoruz’ sloganıyla yapılan maraton soğuk havaya rağmen yoğun ilgi gördü. Burcu Esmersoy, Nouma, Kadir Çöpdemir gibi ünlülerin de yer aldığı organizasyonda Çanakkale Şehitleri Abidesi’nin bulunduğu koya fidan dikildi.
Maraton, Morto Koyu'nda startı verilen 42 kilometrelik ana yarışla başladı. Daha sonra sırasıyla yarı maraton, 10 kilometre ve halk koşusuna katılanlar start aldı. 10 kilometre koşusunda startı Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ile Dünya Şampiyonu atlet Mizgin Ay verirken; Burcu Esmersoy, Kadir Çöpdemir ve Pascal Nouma da bu koşuda yer aldı. Maraton sırasında, Çanakkale Şehitleri Abidesi'nin bulunduğu koyda sembolik fidan dikildi. Şampiyonlara ödülleri verildi.
ŞAMPİYON KAYA VE ANATCA
42 kilometrelik parkuru erkeklerde Murat Kaya, kadınlarda da Vesile Yılmaz Anatca ilk sırada tamamladı. Yarı maratonda ilk üçü Özkan Yüksel, Erkan Bacak ve Ahmet Bayram, kadınlarda Seda Kurtuldu, Jale Başak, Ebru Yazıcıoğlu aldı. Gelibolu Maratonu'nun 10 kilometrelik halk maratonu etabında erkeklerde 1.liği Hasan Tek, ikinciliği Ahmet Şirin, üçüncülüğü Mehmet Aydıngör kazandı. Kadınlar yarışını Elif Polat, Gözde Nur Güvenbaş ve İlayda Aladağ ilk üç sırada bitirdi.
- 02 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:23
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ÖNDER FIRAT ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Toplam 11
Yorum
TARAFTAR İlerleyen haftalarda cimbomu da hakemler biçince aynı düşünceleri paylaşırsın yine.
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KÖSTEBEK ARANIYOR!
Toplam 4
Yorum
efendi trabzon defanstaki sikintilarini cözerse alir yürür. fener düstü ligden.gs maci aykutun son maci olur fenerin basina fan hoydonk geliyor
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KÖSTEBEK ARANIYOR!
Toplam 4
Yorum
garagartal beşiktaşlı uyuma.emre biliçe defalarca küfür ederken.aulero rıchardınyoya ucan tekme atarken hacı hakemlere kufur ederken herkes neden sustu
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