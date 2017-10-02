 Barış için koştular – Fotomaç – 02 Ekim 2017
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    02 Ekim 2017, Pazartesi
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    Barış için koştular

    Barış için koştular

    ‘Barış için koşuyoruz’ sloganıyla yapılan maraton soğuk havaya rağmen yoğun ilgi gördü. Burcu Esmersoy, Nouma, Kadir Çöpdemir gibi ünlülerin de yer aldığı organizasyonda Çanakkale Şehitleri Abidesi’nin bulunduğu koya fidan dikildi.

    Turkcell Gelibolu Maratonu, tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. Bu yıl "Barış İçin Koşuyoruz" sloganıyla 3.sü düzenlenen maratona soğuk havaya rağmen ünlü isimler ve binlerce sporcu katıldı.

    Maraton, Morto Koyu'nda startı verilen 42 kilometrelik ana yarışla başladı. Daha sonra sırasıyla yarı maraton, 10 kilometre ve halk koşusuna katılanlar start aldı. 10 kilometre koşusunda startı Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ile Dünya Şampiyonu atlet Mizgin Ay verirken; Burcu Esmersoy, Kadir Çöpdemir ve Pascal Nouma da bu koşuda yer aldı. Maraton sırasında, Çanakkale Şehitleri Abidesi'nin bulunduğu koyda sembolik fidan dikildi. Şampiyonlara ödülleri verildi.



    ŞAMPİYON KAYA VE ANATCA
    42 kilometrelik parkuru erkeklerde Murat Kaya, kadınlarda da Vesile Yılmaz Anatca ilk sırada tamamladı. Yarı maratonda ilk üçü Özkan Yüksel, Erkan Bacak ve Ahmet Bayram, kadınlarda Seda Kurtuldu, Jale Başak, Ebru Yazıcıoğlu aldı. Gelibolu Maratonu'nun 10 kilometrelik halk maratonu etabında erkeklerde 1.liği Hasan Tek, ikinciliği Ahmet Şirin, üçüncülüğü Mehmet Aydıngör kazandı. Kadınlar yarışını Elif Polat, Gözde Nur Güvenbaş ve İlayda Aladağ ilk üç sırada bitirdi.

    1. 02 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:23
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