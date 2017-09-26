Ramil Guliyev'den ABD itirafı
Sarı-lacivertlilerin Dünya Şampiyonu atleti Ramil Guliyev'den itiraf! 200 metrede dünyanın en iyisi olan milli sporcu, ABD'deki 25 üniversiteden teklif aldığını belirtip, "Oraya gitmem gerektiğini söyleyenler oldu. Ancak her zaman ülkemdeki antrenmanla da başarılı olmak gerektiğini düşünüyordum. Türkiye'de de başarılara imza atabiliyorsunuz" dedi.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 09:34
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"ANA AVRAT KÜFÜR YEDİK"
Toplam 10
Yorum
bjkli hocam sen bakma bunlara düne kadar şenol hocam kurtar bizi milli takım elden gitti diye ağlıyorlardı
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"ANA AVRAT KÜFÜR YEDİK"
Toplam 10
Yorum
seko allah var yalan söyleyemem sen her maçta yanda küfür ediyorsun kusura bakma ama sen küfürbazsın
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"ANA AVRAT KÜFÜR YEDİK"
Toplam 10
Yorum
rumuz hep farklı bir algının içine girecek şekilde,ileri dönemleri işaret eden açıklamalarda bulun. hakem sizi niçin tribüne gönderdi sayın hocam?
Ramil Guliyev'den ABD itirafı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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