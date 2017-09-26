'ABD'den 25 defa teklif geldi'
Sarı-lacivertlilerin Dünya Şampiyonu atleti Ramil Guliyev'den itiraf! 200 metrede dünyanın en iyisi olan milli sporcu, ABD'deki 25 üniversiteden teklif aldığını belirtip, "Oraya gitmem gerektiğini söyleyenler oldu. Ancak her zaman ülkemdeki antrenmanla da başarılı olmak gerektiğini düşünüyordum. Türkiye'de de başarılara imza atabiliyorsunuz" dedi.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 02:02
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
ty sen uykunu alamamışsın daha da ondan :)
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
şampiyon fb siz anca en çok gol yeme rekorunu kırarsınız bjk:0 liverpool:8 ahahhahah
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ARDA TURAN YİNE KADROYA ALINMADI!
Toplam 1
Yorum
Varsayalım İsmail Bunun bir haber değeri yok.Yerine oynayacak çok iyi oyuncular var.Bu kadroya girmesi düşünülemez.
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