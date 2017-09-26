 'ABD'den 25 defa teklif geldi' – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    'ABD'den 25 defa teklif geldi'

    'ABD'den 25 defa teklif geldi'

    Sarı-lacivertlilerin Dünya Şampiyonu atleti Ramil Guliyev'den itiraf! 200 metrede dünyanın en iyisi olan milli sporcu, ABD'deki 25 üniversiteden teklif aldığını belirtip, "Oraya gitmem gerektiğini söyleyenler oldu. Ancak her zaman ülkemdeki antrenmanla da başarılı olmak gerektiğini düşünüyordum. Türkiye'de de başarılara imza atabiliyorsunuz" dedi.

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:02
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