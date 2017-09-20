Yasemin Can "Parlayan Yıldız" ödülüne aday
Milli atlet Yasemin Can, Avrupa Atletizm Birliği (EAA) tarafından düzenlenen Yılın Atleti Ödülleri'ndeki "Parlayan Yıldız" ödülüne aday gösterildi.
Türkiye Atletizm Federasyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, 51 üyeli EAA'nın her sezonun kapanışında belirlediği Avrupa'da Yılın Atleti Ödülleri'nde oylama süreci başladı. Milli sporcu Yasemin Can, oylamada yılın çıkış yapan atletlerine verilen "Parlayan Yıldız" ödülünün adayları arasında yer aldı.
23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 5 ve 10 bin metrede altın madalya kazanan milli atlet, geçen yıl da "Yılın Atleti" ödülüne aday gösterilmişti.
Ödül kazanan isimler, sosyal medya yoluyla kullanılan oylar, medya oylaması, üye ülkeler oylaması ve EAA Uzman Konseyi'nin seçimleriyle belirlenecek. Ödül sahipleri, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 14 Ekim'de yapılacak EAA Galası'nda açıklanacak.
Oylamada, dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev de "Yılın Erkek Atleti" adayları arasında bulunuyor.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:49
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Lucas Lima açıklaması
Toplam 3
Yorum
uA Tabi tabi.. hatta juventus da 50 milyon euro teklif etti de vermediler dimi :)))
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Derbinin çilingiri Janssen
Toplam 16
Yorum
Dikkatli Analiz Edin ve öyle yorum yapın lütfen Bu takım portoya 3 atmadımı Konya maçındada Güle oynaya 2 gol atmadımı Porto maçındaki performansın e i fenere yenmesine yeter hakem vs bi
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Beşiktaş yıldızlarıyla parçalar
Toplam 10
Yorum
muhittin kesinlikle katılıyorum..asporun gs ve fb li yazarları beraberlik ya da fener yensin istiyor ama nafile,yahu Vardar'ın wendiği takım fener
Yasemin Can "Parlayan Yıldız" ödülüne aday haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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