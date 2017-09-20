 Yasemin Can "Parlayan Yıldız" ödülüne aday – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    "Parlayan Yıldız" ödülüne aday

    <a href="/index/yasemin-can?id=564f01fc-7adf-473a-bb05-d86ca4e769bc" class="" rel="tag">Yasemin Can</a> "Parlayan Yıldız" ödülüne aday

    Milli atlet , Avrupa Atletizm Birliği (EAA) tarafından düzenlenen Yılın Atleti Ödülleri'ndeki "Parlayan Yıldız" ödülüne aday gösterildi.

    Türkiye Atletizm Federasyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, 51 üyeli EAA'nın her sezonun kapanışında belirlediği Avrupa'da Yılın Atleti Ödülleri'nde oylama süreci başladı. Milli sporcu , oylamada yılın çıkış yapan atletlerine verilen "Parlayan Yıldız" ödülünün adayları arasında yer aldı.

    23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 5 ve 10 bin metrede altın madalya kazanan milli atlet, geçen yıl da "Yılın Atleti" ödülüne aday gösterilmişti.

    Ödül kazanan isimler, sosyal medya yoluyla kullanılan oylar, medya oylaması, üye ülkeler oylaması ve EAA Uzman Konseyi'nin seçimleriyle belirlenecek. Ödül sahipleri, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 14 Ekim'de yapılacak EAA Galası'nda açıklanacak.

    Oylamada, dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev de "Yılın Erkek Atleti" adayları arasında bulunuyor.

    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:49
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