Ramil Guliyev yılın atleti ödülüne aday
Erkekler 200 metrede 20.09'luk derecesiyle Türkiye'ye bu mesafede tarihinin ilk dünya şampiyonluğunu kazandıran Ramil Guliyev, Avrupa Atletizm Birliği tarafından yılın atleti ödülüne aday gösterildi.
Fenerbahçeli atlet, aralarında 800 metre dünya şampiyonu Pierre-Ambroise Bosse, 5 ve 10 bin metrenin yıldızı Büyük Britanyalı Muhammed Farah, 50 kilometre yürüyüşte dünya şampiyonu Yohann Diniz ve Polonyalı dünya şampiyonu çekiççi Pawel Fajdek'in de bulunduğu 10 sporcu yarışacak.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:36
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Igor Tudor'dan şaşırtan talep
Toplam 7
Yorum
Sezon sonu görek Daha ne yaptı ki zam istiyor kimse başarısız olunca ücretimi düşürün demiyor kusura bakmasın daha üst düzey teknik adam değil
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Skrtel'den kötü haber
Toplam 2
Yorum
tarafsız Fenerliyim ama bu sene seriler bozulacak gibi aykutla bu iş olmaz hocam ne pereira gibi defans yaptırabiliyor ne de ersun gibi ofans...
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Getirdiğin yıldızların kariyeri hocanınkinden büyük olursa...
Toplam 15
Yorum
daha once yazdim bu nasri cok problem yaratcak bir adam ..zaten o yuzden kimse buyuklerden almadi
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