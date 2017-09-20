Ramil Guliyev yılın atleti ödülüne aday

Erkekler 200 metrede 20.09'luk derecesiyle Türkiye'ye bu mesafede tarihinin ilk dünya şampiyonluğunu kazandıran Ramil Guliyev, Avrupa Atletizm Birliği tarafından yılın atleti ödülüne aday gösterildi.

Fenerbahçeli atlet, aralarında 800 metre dünya şampiyonu Pierre-Ambroise Bosse, 5 ve 10 bin metrenin yıldızı Büyük Britanyalı Muhammed Farah, 50 kilometre yürüyüşte dünya şampiyonu Yohann Diniz ve Polonyalı dünya şampiyonu çekiççi Pawel Fajdek'in de bulunduğu 10 sporcu yarışacak.