Ramil Guliyev yılın atleti ödülüne aday

Geçtiğimiz Ağustos ayında Londra'da yapılan Dünya Atletizm Şampiyonası'nda, 200 metre finalinde, 20.09'luk derecesiyle Dünya Şampiyonu olan Ramil Guliyev, böylece IAAF Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'ye ilk altın madalyayı getiren atlet olarak da tarihe geçmişti.



Ramil Guliyev'e Facebook üzerinden https://m.facebook.com/EuropeanAthletics/, Twitter üzerinden ise @EuroAthletics hesapları üzerinde oy verilebilecek.



Yılın atleti seçilen adaya ödülü Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 14 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek bir törende verilecek.