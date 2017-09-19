 Ramil Guliyev yılın atleti ödülüne aday – Fotomaç – 19 Eylül 2017
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    19 Eylül 2017, Salı
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    Ramil Guliyev yılın atleti ödülüne aday

    Ramil Guliyev yılın atleti ödülüne aday

    Dünya Şampiyonu Fenerbahçeli Milli Atlet Ramil Guliyev, Avrupa Atletizm Federasyonu (European Athletics) tarafından yılın atleti ödülüne aday gösterildi.

    Geçtiğimiz Ağustos ayında Londra'da yapılan Dünya Atletizm Şampiyonası'nda, 200 metre finalinde, 20.09'luk derecesiyle Dünya Şampiyonu olan Ramil Guliyev, böylece IAAF Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'ye ilk altın madalyayı getiren atlet olarak da tarihe geçmişti.

    Ramil Guliyev'e Facebook üzerinden https://m.facebook.com/EuropeanAthletics/, Twitter üzerinden ise @EuroAthletics hesapları üzerinde oy verilebilecek.

    Yılın atleti seçilen adaya ödülü Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 14 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek bir törende verilecek.

    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:51
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