İsmail Akçay için koştular

Milli atlet İsmail Akçay adına 9.'su düzenlenen 12 kilometrelik yol koşusu büyük heyecana sahne oldu. Altı eylül Belediyesi ile Atletizm Federasyonu'nun Balıkesir'de gerçekleştirdiği koşuya 79'u kadın toplam 304 sporcu katıldı. Erkeklerde Kenyalı Kimutai Kiplimo 37.04, kadınlarda da Esma Aydemir 43.44'lük derecesiyle birincilik kürsüsüne çıktı.