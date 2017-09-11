Şampiyondan tavsiyeler

Dünya atletizm şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, UPS Spor Kulübünün düzenlediği etkinlik kapsamında genç sporcularla bir araya geldi. Azerbaycan asıllı Türk atlet, öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Söyleşinin ardından kulüp yöneticileri tarafından Guliyev'e plaket ve forma takdim edildi.