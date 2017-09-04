Ramil Guliyev "Ayın Atleti" oldu
Avrupa Atletizm Birliği'nin (EAA) her ay internet oylarıyla belirlediği "Avrupa'da Ayın Atleti" ödülüne milli atlet Ramil Guliyev layık görüldü.
EAA'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Avrupa'da Ayın Atleti" adayları arasında gösterilen Guliyev'in, oylamada birinci olarak ağustos ayının atleti seçildiği belirtildi.
Ramil Guliyev, geçen ay Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metreyi ilk sırada tamamlamış ve Türkiye'ye erkekler 200 metrede ilk altın madalyasını kazandırarak tarihe geçmişti.
Guliyev, yine ağustos ayında katıldığı Elmas Lig'in Birmingham ayağında erkekler 200 metrede birincilik, Berlin'deki ISTAF Oyunları'nda ise erkekler 100 metrede ikincilik elde etmişti.
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:24
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Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 3
Yorum
mehmet sende Aykutunda batsın... Feneri batırdınız hala utanmadan pişkin bir şekilde konuşuyorsun Vardara elenen babam mıydı... defoun gidin artık.
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‘4 milyon euro nakit ödendi’
Toplam 5
Yorum
/*/ SOLDADO YARIM FUTBOLCU GOLCÜ HİÇ DEĞİL.
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Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 3
Yorum
VE AYKUT KOCAMAN ÇOK YAKINDA ISLIKLA GÖNDERİLECEK..TARAFTAR MUTLU DEĞİL.
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