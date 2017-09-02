Ramil Guliyev 3. oldu
Milli atlet Ramil Guliyev, Elmas Lig'in (Diamond League) Brüksel ayağında erkekler 200 metrede üçüncü oldu.
Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen turnuvada milli sporcu, erkekler 200 metre yarışında 20.02'lik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı. Ramil Guliyev, 200 metrede bu sezon en iyi derecesini yaptı.
Yarışı ABD'li Noah Lyles 20.02'lik derecesiyle birinci, aynı ülkeden Ameer Webb ise 20.01'lik zamanlamasıyla ikinci sırada tamamladı.
Ramil Guliyev, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede altın madalya elde etmişti.
Milli atlet, Dünya Atletizm Şampiyonası tarihinde Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran sporcu unvanının sahibi olmuştu.
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:01
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Sola güneş doğacak
Toplam 13
Yorum
hufington Adam gelmiyor siz hala gelecek diye haber yapin.
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G.Saray'a Asamoah'tan kötü haber
Toplam 11
Yorum
hufington Butun yumurtalari bir tek sepete koyup Italyanlara guvenirsen boyle olur. kimi alacaksin simdi? Kime gitsen sana iki katina gecirecek...
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Beni alın
Toplam 6
Yorum
KARTAL VOLKAN ŞEN İYİ BİR FUTBOLCU AMA SEÇTİĞİ KULUP İNSANI YA VEZİR EDER YA REZİL EDER.
Ramil Guliyev 3. oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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