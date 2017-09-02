 Ayın atleti adayı Gulİyev – Fotomaç – 02 Eylül 2017
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    02 Eylül 2017, Cumartesi
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    Ayın atleti adayı Gulİyev

    Ayın atleti adayı Gulİyev
    Avrupa Atletizm Birliği'nin her ay internet oylarıyla belirlediği 'Avrupa'da ayın atleti' ödülü için Ağustos ayında milli atlet Ramil Guliyev adaylar arasında gösterildi. Guliyev, Twitter, Facebook üzerinden destek bekliyor. Guliyev, Londra'daki Dünya Şampiyonası'nda 200 metrede birinci olarak tarihi bir başarı elde edip, göğsümüzü kabartmıştı.
    1. 02 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:15
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