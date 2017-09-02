Ayın atleti adayı Gulİyev
Avrupa Atletizm Birliği'nin her ay internet oylarıyla belirlediği 'Avrupa'da ayın atleti' ödülü için Ağustos ayında milli atlet Ramil Guliyev adaylar arasında gösterildi. Guliyev, Twitter, Facebook üzerinden destek bekliyor. Guliyev, Londra'daki Dünya Şampiyonası'nda 200 metrede birinci olarak tarihi bir başarı elde edip, göğsümüzü kabartmıştı.
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:15
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Sola güneş doğacak
Toplam 13
Yorum
hufington Adam gelmiyor siz hala gelecek diye haber yapin.
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G.Saray'a Asamoah'tan kötü haber
Toplam 11
Yorum
hufington Butun yumurtalari bir tek sepete koyup Italyanlara guvenirsen boyle olur. kimi alacaksin simdi? Kime gitsen sana iki katina gecirecek...
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Beni alın
Toplam 6
Yorum
KARTAL VOLKAN ŞEN İYİ BİR FUTBOLCU AMA SEÇTİĞİ KULUP İNSANI YA VEZİR EDER YA REZİL EDER.
Ayın atleti adayı Gulİyev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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