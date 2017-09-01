Ramil Guliyev, “Ayın Atleti” ödülüne aday
Londra’da 200 metre dünya şampiyonu olan Ramil Guliyev, European Athletics (EA) tarafından her ay yapılan Ayın Atleti anketinde aday gösterildi.
Türkiye Atletizm Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:
"Avrupa Atletizm Birliği'nin her ay internet oylarıyla belirlediği Avrupa'da Ayın Atleti ödülü için Ağustos ayında Ramil Guliyev aday gösterildi.
Londra'da 200 metre dünya şampiyonu olan Ramil Guliyev, European Athletics (EA) tarafından her ay yapılan Ayın Atleti anketinde aday gösterildi. Ramil, Londra'da altın madalya kazanan Avrupalılar arasında 2017 Ağustos ayı için kıtanın en iyi atleti anketine aday gösterildi.
Ankette oylar Twitter üzerinden re-tweet, Facebook üzerinden de beğenme butonu ile kullanılıyor. Ayın Atleti anketinin internet üzerinden oylaması, 4 Eylül Pazartesi günü TSİ 13.00'te sona erecek."
"Avrupa Atletizm Birliği'nin her ay internet oylarıyla belirlediği Avrupa'da Ayın Atleti ödülü için Ağustos ayında Ramil Guliyev aday gösterildi.
Londra'da 200 metre dünya şampiyonu olan Ramil Guliyev, European Athletics (EA) tarafından her ay yapılan Ayın Atleti anketinde aday gösterildi. Ramil, Londra'da altın madalya kazanan Avrupalılar arasında 2017 Ağustos ayı için kıtanın en iyi atleti anketine aday gösterildi.
Ankette oylar Twitter üzerinden re-tweet, Facebook üzerinden de beğenme butonu ile kullanılıyor. Ayın Atleti anketinin internet üzerinden oylaması, 4 Eylül Pazartesi günü TSİ 13.00'te sona erecek."
- 01 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:39
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie'den kötü haber
Toplam 3
Yorum
Srcnkns Beter ol ...
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Fenerbahçe o ismin peşinde
Toplam 3
Yorum
sami fener transfer yapamaz cunku para yok, transfer olmayinca da kimse kombile almiyor, bu sene maclari 2/3 bin kisiye zor oynariz
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Baştan aşağı yenilendi
Toplam 18
Yorum
sami aziz yildirimin 20 yilda yapamadigi transferleri Aysal 2 ayda yapti
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