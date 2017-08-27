 Ramil Guliyev, Berlin'de ikinci oldu – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
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    27 Ağustos 2017, Pazar
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    , Berlin'de ikinci oldu

    Ramil Guliyev, Berlin'de ikinci oldu

    Türkiye atletizm tarihinin ilk dünya şampiyonu , Berlin’deki ISTAF Oyunları'nda erkekler 100 metrede ikinci oldu.

    Londra'daki Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metrede dünya şampiyonu olan , Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen ISTAF Oyunları'nda 100 metre mücadelesine katıldı.

    Milli sporcu yarışı 10.09'luk derecesiyle ikinci sırada tamamladı.

    Müsabakayı Jamaikalı Julian Forte 9.91 ile kazanırken, Büyük Britanyalı Adam Gemili 10.10'luk derecesiyle 3. sırada yer aldı.

    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:02
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