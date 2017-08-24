O selam Eren içindi

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede şampiyon olan Ramil Guliyev, madalya töreninde yaşadıklarını anlattı. İstiklal Marşı sırasında Trabzon'da şehit edilen Eren Bülbül için asker selamı verdiğini belirten Guliyev, "Dünyanın dikkatini çekmek için bunu yaptım" dedi.