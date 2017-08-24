 O selam Eren içindi – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    O selam Eren içindi

    O selam Eren içindi
    Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede şampiyon olan Ramil Guliyev, madalya töreninde yaşadıklarını anlattı. İstiklal Marşı sırasında Trabzon'da şehit edilen Eren Bülbül için asker selamı verdiğini belirten Guliyev, "Dünyanın dikkatini çekmek için bunu yaptım" dedi.
    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:43
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