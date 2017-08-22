Gatlin'den İngilizler'e özel özür

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda, erkekler 100 metrede Jamaikalı sprinter Usain Bolt'u geçerek altın madalyaya uzanan 35 yaşındaki atlet, İngiliz ITV kanalına verdiği röportajda, "Eğer resmi özür istiyorlarsa üzgünüm." dedi.

Erkekler 100 metre finali ve bir sonraki gün madalya töreni sırasında Olimpiyat Stadı'nı dolduran 56 bin sporseverin yuhalayarak tepki göstermesinin kendisini "yaraladığını" dile getiren Gatlin, "Yaptığım herhangi bir yanlış için özür dilerim. Sporu seviyorum. Bunun için geri döndüm ve piste çıktım. İki yıl önce de bir mektup yazarak özür dilemiştim." ifadelerini kullandı.

5 Ağustos Cumartesi günü koşulan erkekler 100 metre finalinde Gatlin 9.92'lik derecesiyle altın madalya kazanmıştı. ABD'li atlet, finalin ardından ve madalya töreni sırasında geçmişte doping yaptığı gerekçesiyle tribündeki seyirciler tarafından yuhalanmıştı.