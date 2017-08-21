 Guliyev yine birinci – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Guliyev yine birinci

    Guliyev yine birinci

    Uçan Türk lakaplı sporcumuz, erkekler 200 metre yarışında 20.17’lik derecesiyle birinci sırada yer aldı. Yarışı ABD’li Ameer Webb, 20.26’lık süresiyle ikinci bitirdi.

    Dünya Şapyiyonu apoletli 'Uçan Türk' lakaplı atletimiz Ramil Guliyev, Elmas Lig'in Birmingham ayağında erkekler 200 metrede birinci oldu. Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen turnuvada milli sporcu, erkekler 200 metre yarışında 20.17'lik derecesiyle ilk sırada yer aldı. Yarışı ABD'li Ameer Webb, 20.26'lık süresiyle ikinci, Kanadalı Aaron Brown ise 20.30 ile üçüncü sırada tamamladı. Ramil Guliyev, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede altın madalya elde etmişti. Milli atlet, Dünya Atletizm Şampiyonası tarihinde Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran sporcu unvanının sahibi olmuştu.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:23
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