Ramil Guliyev yine zirvede
Milli atlet Ramil Guliyev, Birmingham'da koşulan Diamond League 200 metre yarışında 20.17'lik derecesiyle 1. oldu.
Milli atlet Ramil Guliyev, Elmas Lig'in (Diamond League) Birmingham ayağında erkekler 200 metrede birinci oldu.
Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen turnuvada milli sporcu, erkekler 200 metre yarışında 20.17'lik derecesiyle ilk sırada yer aldı.
Yarışı ABD'li Ameer Webb, 20.26'lık süresiyle ikinci, Kanadalı Aaron Brown ise 20.30 ile üçüncü sırada tamamladı.
Ramil Guliyev, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede altın madalya elde etmişti.
Milli atlet, Dünya Atletizm Şampiyonası tarihinde Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran sporcu unvanının sahibi olmuştu.
- 20 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:46
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Koltuk rezaleti
Toplam 2
Yorum
süleyman Babası Ankara'yı, oğlu stadı kirletti...
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Nasri’ye coşkulu karşılama
Toplam 5
Yorum
Super transfer Çok güzel bi transfer hayırlı olsun ve TÜRKİYE ligine yakışan bi futbolcu tebrikler Antalyaspor
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Yaşlandıkça zorlanıyor
Toplam 11
Yorum
bjktufan alınan oyuncular hep yaşlı malesef halbuki şenol hoca varken talisca gibi transferlerle yüksek bonservis gelirleri de elde edilebilir
Ramil Guliyev yine zirvede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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