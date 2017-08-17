 Bakan Bak’a ziyaret – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
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    17 Ağustos 2017, Perşembe
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    Bakan Bak’a ziyaret

    Bakan Bak’a ziyaret
    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları makamında kabul etti. Başta altın madalya kazanan Ramil Guliyev olmak üzere sporcuları tebrik eden bakan Bak, başarıların devamını diledi.
    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:43
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