Bakan Bak’a ziyaret
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları makamında kabul etti. Başta altın madalya kazanan Ramil Guliyev olmak üzere sporcuları tebrik eden bakan Bak, başarıların devamını diledi.
- 17 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:43
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Bakan Bak’a ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.